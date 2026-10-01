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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο. Μιχαηλίδης: Αναγκαίες για ασφάλεια της χώρας η ενίσχυση άμυνας και οι σχέσεις με άλλες χώρες

 01.10.2026 - 14:39
Ο. Μιχαηλίδης: Αναγκαίες για ασφάλεια της χώρας η ενίσχυση άμυνας και οι σχέσεις με άλλες χώρες

Είναι αναγκαίες ενέργειες για διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας, ενίσχυση της άμυνας και σύσφιξη σχέσεων με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Πρόεδρος του κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά τη στρατιωτική παρέλαση, στη Λευκωσία, για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας.

«Ως μια χώρα κατεχόμενη και με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, η ενίσχυση της άμυνας και η σύσφιξη σχέσεων ιδίως στρατιωτικών, με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα αποτελούν αναγκαίες ενέργειες για διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μιχαηλίδης συνεχάρη το Υπουργείο Άμυνας «για την έξοχη παρέλαση» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Κύπρο.

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