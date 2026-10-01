Ο. Μιχαηλίδης: Αναγκαίες για ασφάλεια της χώρας η ενίσχυση άμυνας και οι σχέσεις με άλλες χώρες

«Ως μια χώρα κατεχόμενη και με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, η ενίσχυση της άμυνας και η σύσφιξη σχέσεων ιδίως στρατιωτικών, με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα αποτελούν αναγκαίες ενέργειες για διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μιχαηλίδης συνεχάρη το Υπουργείο Άμυνας «για την έξοχη παρέλαση» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Κύπρο.