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LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

 01.10.2026 - 10:54
LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

Πραγματοποιείται σήμερα η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της 66ης επετείου από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην παρουσία και αξιωματούχων από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αίγυπτο, Γαλλία και ΗΠΑ καθώς και Πρέσβεων και Ακολούθων Άμυνας ξένων χωρών. 

Τον χαιρετισμό της παρέλασης θα δεχθεί o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

 

Σημειώνεται ότι στην παρέλαση που διεξάγεται στην παρουσία του κοινού, είναι παρόν επίσης ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι.

Η παρέλαση άρχισε στις 11:00 π.μ. επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

 Της έναρξης της παρέλασης προηγήθηκε η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών

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