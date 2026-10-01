LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

Τον χαιρετισμό της παρέλασης θα δεχθεί o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σημειώνεται ότι στην παρέλαση που διεξάγεται στην παρουσία του κοινού, είναι παρόν επίσης ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι.

Η παρέλαση άρχισε στις 11:00 π.μ. επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Της έναρξης της παρέλασης προηγήθηκε η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών