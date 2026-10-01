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Ευχές Κόστα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου - «Happy Independence Day, Cyprus!»

 01.10.2026 - 11:01
Ευχές Κόστα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου - «Happy Independence Day, Cyprus!»

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απηύθυνε την Πέμπτη ευχές προς την Κύπρο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στα αγγλικά και στα ελληνικά.

«Happy Independence Day, Cyprus!», έγραψε ο κ. Κόστα, προσθέτοντας στα ελληνικά: «Συγχαρητήρια και θερμές ευχές για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου! Χρόνια πολλά Κύπρο!».

Επιπλέον, με αφορμή την επέτειο, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, δημοσίευσε σχετικό infographic με βασικά στοιχεία για την Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ:

Πληθυσμός: 1,0 εκατ., δηλαδή το 0,2% του πληθυσμού της ΕΕ

Προσδόκιμο ζωής με υγεία κατά τη γέννηση: 64 έτη στην Κύπρο, 65 στην ΕΕ 

Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64): 81% στην Κύπρο, 76% στην ΕΕ

 ΑΕΠ: 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ, με 36.850 ευρώ κατά κεφαλήν

Νοικοκυριά με πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας: 96% στην Κύπρο, 86% στην ΕΕ

Ποσοστό ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων: 90% στην Κύπρο, 82% στην ΕΕ

Πηγή: ΚΥΠΕ

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