Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈρχιουρμαν: Παραπέμπει σε αναφορά Ολγκίν για έγγραφο συγκλίσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Παραπέμπει σε αναφορά Ολγκίν για έγγραφο συγκλίσεων

 01.10.2026 - 10:38
Έρχιουρμαν: Παραπέμπει σε αναφορά Ολγκίν για έγγραφο συγκλίσεων

Σε απόσπασμα πρόσφατης συνέντευξης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το έγγραφο συγκλίσεων παραπέμπει ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σχολιάζοντας τα όσα μεταδόθηκαν ως πληροφορίες από ε/κ ΜΜε σε σχέση με τη στάση της τ/κ πλευράς ως προς το έγγραφο αυτό.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει σε ανάρτησή του μετά τα μεσάνυκτα ότι κατά κανόνα προσπαθεί να μην απαντά σε τέτοιες ειδήσεις, ειδικά αργά το βράδυ, «αλλά φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση» και θέλει να προλάβει κάποια ερωτήματα που ίσως του τεθούν.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι απάντηση, αλλά μάλλον πληροφορία που δίνει, έγραψε, λέγοντας ότι στην συνέντευξη στο ΑΝΚΑ και τον Γιουσούφ Κανλί που δημοσιεύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η κ. Ολγκίν ρωτήθηκε εάν ο ΟΗΕ ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των προηγούμενων συγκλίσεων, αν θα δοθεί το ίδιο ενιαίο έγγραφο και στις δύο πλευρές και πώς θα αποτρέψουν την επιλεκτική ερμηνεία του που θα οδηγούσε σε μια νέα διαμάχη.

Ο κ. Έρχιουρμαν παραθέτει αυτούσια την απάντηση της κ. Ολγκίν πως: «Οι συγκλίσεις αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εργασιών που βασίζεται σε κοινά έγγραφα που υποβλήθηκαν στον ΟΗΕ και από τις δύο πλευρές μεταξύ 2015-2017. Ο ΟΗΕ έχει επίσης εξετάσει άλλα έγγραφα στα αρχεία του που αντικατοπτρίζουν προηγούμενες προσπάθειες. Το πιο κοντινό έγγραφο σε μια καταγραφή των συγκλίσεων είναι ακριβώς τα κοινά έγγραφα της περιόδου 2015-2017».

Η κ. Ολγκίν συνεχίζει αναφέροντας, όπως σημειώνει ο κ. Έρχιουρμαν, ότι «είναι δύσκολο να αποτραπεί η εμφάνιση μιας νέας διαμάχης στην Κύπρο. Δυστυχώς, υπάρχει πάντα ένας λόγος να διατηρείται μια διαμάχη ανοιχτή. Το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι τα πράγματα γίνονταν πάντα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής: αν όλα γίνονταν πάντα με αυτόν τον τρόπο, αυτός μπορεί ακριβώς να είναι ο λόγος που δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα. Επομένως, το έγγραφο θα υποβληθεί όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η υποβολή του νωρίτερα θα άνοιγε ένα νέο σημείο διαμάχης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 54χρονος – Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του
Αναβαθμισμένη και με «εκπλήξεις» η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου
«Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»: Το θρίλερ με την πτήση της Flydubai και ο ήρωας πιλότος που έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων
1η Οκτωβρίου: Ποια Mall θα είναι ανοιχτά – Τι ισχύει για καταστήματα και εστίαση
Χαμός το βράδυ: Μοίρασε αβέρτα πρόστιμα η Αστυνομία – Πόσοι καταγγέλθηκαν και πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Ετοιμαστείτε για καταιγίδες και χαλάζι – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλασμός Κυρίου: Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική – Προσοχή έρχονται έντονα φαινόμενα

 01.10.2026 - 10:29
Επόμενο άρθρο

LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

 01.10.2026 - 10:54
LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

Πραγματοποιείται σήμερα η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της 66ης επετείου από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην παρουσία και αξιωματούχων από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αίγυπτο, Γαλλία και ΗΠΑ καθώς και Πρέσβεων και Ακολούθων Άμυνας ξένων χωρών. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

LIVE: Παρακολουθείστε την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

  •  01.10.2026 - 10:54
ΠτΔ: «Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, ύψιστη προτεραιότητα» - «Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί», είπε ο Δένδιας

ΠτΔ: «Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, ύψιστη προτεραιότητα» - «Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί», είπε ο Δένδιας

  •  01.10.2026 - 10:22
Δημοσκόπηση-θρίλερ στον ΔΗΣΥ: Ανατρέπονται οι ισορροπίες μεταξύ Αννίτας και Αβέρωφ

Δημοσκόπηση-θρίλερ στον ΔΗΣΥ: Ανατρέπονται οι ισορροπίες μεταξύ Αννίτας και Αβέρωφ

  •  01.10.2026 - 08:13
ΔΗΣΥ: Η μάχη επικράτησης, οι «σημαδεμένες τράπουλες» και η επόμενη μέρα

ΔΗΣΥ: Η μάχη επικράτησης, οι «σημαδεμένες τράπουλες» και η επόμενη μέρα

  •  01.10.2026 - 08:29
Χαλασμός Κυρίου: Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική – Προσοχή έρχονται έντονα φαινόμενα

Χαλασμός Κυρίου: Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική – Προσοχή έρχονται έντονα φαινόμενα

  •  01.10.2026 - 10:29
Ρούμπιο: Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου ενισχύεται διαρκώς – Η αναφορά στο Κυπριακό

Ρούμπιο: Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου ενισχύεται διαρκώς – Η αναφορά στο Κυπριακό

  •  01.10.2026 - 08:56
Navtex από Τουρκία: Βγαίνει για έρευνες το Oruc Reis για τον αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Navtex από Τουρκία: Βγαίνει για έρευνες το Oruc Reis για τον αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

  •  01.10.2026 - 08:59
«Καμπανάκι» για νοικοκυριά: Ποιοι μπορεί να βρεθούν χωρίς ρεύμα - Τι πρέπει να ελέγξετε άμεσα

«Καμπανάκι» για νοικοκυριά: Ποιοι μπορεί να βρεθούν χωρίς ρεύμα - Τι πρέπει να ελέγξετε άμεσα

  •  01.10.2026 - 07:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα