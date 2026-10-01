Έρχιουρμαν: Παραπέμπει σε αναφορά Ολγκίν για έγγραφο συγκλίσεων

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει σε ανάρτησή του μετά τα μεσάνυκτα ότι κατά κανόνα προσπαθεί να μην απαντά σε τέτοιες ειδήσεις, ειδικά αργά το βράδυ, «αλλά φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση» και θέλει να προλάβει κάποια ερωτήματα που ίσως του τεθούν.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι απάντηση, αλλά μάλλον πληροφορία που δίνει, έγραψε, λέγοντας ότι στην συνέντευξη στο ΑΝΚΑ και τον Γιουσούφ Κανλί που δημοσιεύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η κ. Ολγκίν ρωτήθηκε εάν ο ΟΗΕ ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των προηγούμενων συγκλίσεων, αν θα δοθεί το ίδιο ενιαίο έγγραφο και στις δύο πλευρές και πώς θα αποτρέψουν την επιλεκτική ερμηνεία του που θα οδηγούσε σε μια νέα διαμάχη.

Ο κ. Έρχιουρμαν παραθέτει αυτούσια την απάντηση της κ. Ολγκίν πως: «Οι συγκλίσεις αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εργασιών που βασίζεται σε κοινά έγγραφα που υποβλήθηκαν στον ΟΗΕ και από τις δύο πλευρές μεταξύ 2015-2017. Ο ΟΗΕ έχει επίσης εξετάσει άλλα έγγραφα στα αρχεία του που αντικατοπτρίζουν προηγούμενες προσπάθειες. Το πιο κοντινό έγγραφο σε μια καταγραφή των συγκλίσεων είναι ακριβώς τα κοινά έγγραφα της περιόδου 2015-2017».

Η κ. Ολγκίν συνεχίζει αναφέροντας, όπως σημειώνει ο κ. Έρχιουρμαν, ότι «είναι δύσκολο να αποτραπεί η εμφάνιση μιας νέας διαμάχης στην Κύπρο. Δυστυχώς, υπάρχει πάντα ένας λόγος να διατηρείται μια διαμάχη ανοιχτή. Το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι τα πράγματα γίνονταν πάντα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής: αν όλα γίνονταν πάντα με αυτόν τον τρόπο, αυτός μπορεί ακριβώς να είναι ο λόγος που δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα. Επομένως, το έγγραφο θα υποβληθεί όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η υποβολή του νωρίτερα θα άνοιγε ένα νέο σημείο διαμάχης».