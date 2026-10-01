Αναβαθμισμένη και με «εκπλήξεις» η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

Νέα οπλικά συστήματα, ενισχυμένη παρουσία της Εθνικής Φρουράς, περισσότερα πτητικά μέσα και για πρώτη φορά συμμετοχή αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων συνθέτουν το σκηνικό της φετινής παρέλασης για την 66η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2026 στη Λευκωσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φετινοί εορτασμοί έχουν σχεδιαστεί σε πιο ενισχυμένη μορφή, με αυξημένη συμμετοχή τόσο των πεζοπόρων και μηχανοκίνητων τμημάτων όσο και των πτητικών μέσων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να δοθεί στην παρουσίαση νέων δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, κυρίως στον τομέα της αεράμυνας.

Η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην παρέλαση αναμένεται να λάβουν μέρος πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα της Εθνικής Φρουράς, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης δυνάμεις και μέσα από υπηρεσίες ασφαλείας και πολιτικής προστασίας, όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρότυπο των προηγούμενων εορτασμών.

Στο επίκεντρο τα νέα οπλικά συστήματα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής παρέλασης αναμένεται να είναι η παρουσίαση νέων αποκτημάτων της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα συστήματα αεράμυνας, καθώς και σε άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται στις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

Μεταξύ των συστημάτων που έχουν αναφερθεί στον σχεδιασμό είναι και το ισραηλινής προέλευσης BARAK MX, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν και άλλα μέσα που αποτυπώνουν την προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Περισσότερα αεροσκάφη πάνω από τη Λευκωσία

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η παρουσία αεροσκαφών στον αέρα.

Οι φετινές διελεύσεις πτητικών μέσων αναμένεται να είναι αυξημένες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από τη Λευκωσία.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ανακοίνωσε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 11:00, πραγματοποιήθηκαν χαμηλές διελεύσεις πτητικών μέσων στο πλαίσιο των δοκιμών για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Το ΓΕΕΦ διευκρίνισε ότι πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Τα ελληνικά F-16

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό των φετινών εορτασμών έχει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται διελεύσεις ελληνικών F-16 πάνω από τον χώρο της παρέλασης, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στον προγραμματισμό.

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της ημέρας.

Για πρώτη φορά συμμετοχή της Αιγύπτου

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία της φετινής παρέλασης είναι η αιγυπτιακή συμμετοχή.

Για πρώτη φορά, αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να συμμετάσχουν στην παρέλαση με στρατιωτικό άγημα. Η συμμετοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου και της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η αιγυπτιακή παρουσία δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μόνο στο έδαφος.

Στην Κύπρο βρίσκεται ήδη αιγυπτιακό CN-235, αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου, το οποίο έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από τη Λευκωσία. Το αεροσκάφος αναμένεται να συμμετάσχει στις εναέριες διελεύσεις της 1ης Οκτωβρίου.

«Εκπλήξεις» από αέρος

Οι φετινοί εορτασμοί φαίνεται πως δεν θα περιοριστούν στα ήδη γνωστά μέσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και άλλες εναέριες παρουσίες.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό πρόγραμμα των διελεύσεων ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από αυτά που έχουν μέχρι στιγμής γίνει γνωστά.

Πέρα από τα εντυπωσιακά εναέρια μέσα, το βασικό μέρος της παρέλασης θα είναι, όπως κάθε χρόνο, η παρουσία της ίδιας της Εθνικής Φρουράς.

Πεζοπόρα τμήματα, μηχανοκίνητα μέσα και οπλικά συστήματα θα κινηθούν ενώπιον της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και του κοινού, παρουσιάζοντας μέρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η φετινή παρέλαση αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίκεντρο την τεχνολογία, την επιτήρηση, την αεράμυνα και τα σύγχρονα μέσα που έχουν αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια.

Μια παρέλαση με αυξημένο διεθνή χαρακτήρα

Η συμμετοχή της Αιγύπτου, η παρουσία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και οι υπόλοιπες διεθνείς παρουσίες προσδίδουν φέτος έναν εντονότερο διεθνή χαρακτήρα στους εορτασμούς.

Την ίδια ώρα, η παρέλαση παραμένει πάνω απ’ όλα η κεντρική στρατιωτική εκδήλωση για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φετινό σκηνικό θα συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία της παρέλασης με νέες τεχνολογίες, σύγχρονα οπλικά συστήματα και ενισχυμένη εναέρια παρουσία.

Η 1η Οκτωβρίου 2026 αναμένεται, έτσι, να αποτελέσει μία από τις πιο ενισχυμένες σε παρουσία και μέσα στρατιωτικές παρελάσεις των τελευταίων ετών στην Κύπρο.