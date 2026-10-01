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ΔΙΕΘΝΗ

«Είναι ήρωας» - Ποια η κατάσταση της υγείας του Iνδού πιλότου της flydubai που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη

 01.10.2026 - 07:54
«Είναι ήρωας» - Ποια η κατάσταση της υγείας του Iνδού πιλότου της flydubai που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη

Ο Iνδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση» στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, ανέφερε η πρεσβεία της Ινδίας στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου πτήσης της flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ σήμερα», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ.

«Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπογραμμίζοντας πως η πληροφόρηση που είχε για τον Ματσάρ ήταν ότι νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση», η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ εκφράζει την ελπίδα πως θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατόν. «Βρισκόμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και τη διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της υγείας του σε συνεργασία με τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας», παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη, αναφέρει 

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το θάρρος του πιλότου της flydubai ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. «Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη - αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο Χ.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».

Πηγή: protothema.gr

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