Απίστευτο λάθος σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ: Έκοψαν λάθος πόδι καρκινοπαθούς, χρειάστηκε και δεύτερος ακρωτηριασμός

Η Σάρον Τζακς, όπως είναι το όνομα της γυναίκας, είχε εισαχθεί στο Selby General Hospital στο Οχάιο στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 για ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο, λόγω καρκίνου. Σύμφωνα με την 32σέλιδη αγωγή της, οι γιατροί αφαίρεσαν το αριστερό πόδι αντί για το δεξί, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να γίνει και η δεύτερη επέμβαση, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μείνει διπλά ακρωτηριασμένη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγωγή στις διαδικασίες ασφαλείας που προηγήθηκαν της επέμβασης. Σύμφωνα με τα ιατρικά αρχεία που επικαλείται ο δικηγόρος της Τζακς, ο χειρουργός είχε σημειώσει αρχικά το σωστό σημείο, ενώ πριν από την επέμβαση πραγματοποιήθηκαν δύο λεγόμενα surgical time-outs. Κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους επιβεβαιώνονται η ταυτότητα του ασθενούς, η προγραμματισμένη επέμβαση και το σωστό σημείο του σώματος.

Ο δικηγόρος της, Μπραντ Λέιν, υποστηρίζει ότι, παρά τις συγκεκριμένες διαδικασίες, η χειρουργική ομάδα δεν εντόπισε το λάθος. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, μάλιστα, η αρχική σήμανση παρέμενε στο σωστό σημείο ακόμη και μετά την επέμβαση.

Η Τζακς κατέθεσε την αγωγή στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 κατά του χειρουργού, μελών της ιατρικής ομάδας και του Selby General Hospital. Στην αγωγή περιλαμβάνονται εννέα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για βαριά αμέλεια, απερίσκεπτη συμπεριφορά και εταιρική αμέλεια.

Η ίδια ζητά αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, σωματικό και ψυχικό πόνο, μόνιμη αναπηρία και απώλεια ποιότητας ζωής. Σύμφωνα με την αγωγή, η Τζακς υπέστη «σοβαρό σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, πόνο και ταλαιπωρία, συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ιατρικά έξοδα και άλλες ζημίες».

Τι απαντά το νοσοκομείο

Το Selby General Hospital δήλωσε ότι «λυπάται για ό,τι συνέβη» και ότι η ομάδα του συνεχίζει να έχει την ασθενή και την οικογένειά της στις προσευχές της.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «οι προβλεπόμενες διαδικασίες του χειρουργείου δεν τηρήθηκαν». Το νοσοκομείο ανέφερε ακόμη ότι οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται «δεν βρίσκονται πλέον στις θέσεις τους», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Υγείας του Οχάιο για τη διερεύνηση του περιστατικού και προχώρησε σε διορθωτικά μέτρα για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχου συμβάντος.

Πηγή: protothema.gr