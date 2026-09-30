Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία

Σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ιλιάν Φιλίποφ. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ που κατέκτησε πριν από 2,5 χρόνια το Κύπελλο, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) στη Φιλιππούπολη, με τα βουλγαρικά Μέσα να αναφέρουν ότι είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στη 01:00 για περιστατικό σε γειτονιά της πόλης. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του Φιλίποφ, ενώ άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ούτε η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, με τις έρευνες των βουλγαρικών Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ο εν λόγω θάνατος να είναι πρώτο θέμα στην Βουλγαρία.

Ποιος ήταν ο Ιλιάν Φιλίποφ που βρέθηκε νεκρός

Ο Ιλιάν Φιλίποφ αποτελούσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας, έχοντας ισχυρή παρουσία στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών. Ήταν ιδρυτής και επικεφαλής της PIMK, μιας από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες της χώρας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει έντονα το όνομά του και με το ποδόσφαιρο.



Ο Φιλίποφ είχε αναλάβει την προεδρία της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενός από τα ιστορικότερα κλαμπ της Βουλγαρίας, ενώ είχε συμμετοχή και στην κατασκευή του νέου σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», της έδρας της ομάδας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονική χώρα, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

«Θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ»

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε και ο σύλλογος της πόλης. «Ο Ιλιγιάν Φιλίποφ θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ Πλόβντιβ. Η συμβολή του στη διάσωση του συλλόγου το καλοκαίρι του 2025 και η αφοσίωσή του στην «κίτρινη και μαύρη» ιδέα θα μείνουν αξέχαστες σε όλους μας, μέλη της οικογένειάς μας.



Το όνομά του θα παραμείνει γραμμένο με χρυσά γράμματα για γενιές, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακατασκευής του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», το οποίο μετατράπηκε έτσι στην πιο σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση της Βουλγαρίας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλοι στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειάς του, των συγγενών και των φίλων του. Υποκλινόμαστε στη μνήμη του», έγραψε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος στο Facebook.

Πηγή: iefimerida. gr