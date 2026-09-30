Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία

 30.09.2026 - 11:39
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία

Σοκαρισμένη είναι η ποδοσφαιρική και επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας από την είδηση του θανάτου του Ιλιάν Φιλίποφ που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ιλιάν Φιλίποφ. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ που κατέκτησε πριν από 2,5 χρόνια το Κύπελλο, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) στη Φιλιππούπολη, με τα βουλγαρικά Μέσα να αναφέρουν ότι είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στη 01:00 για περιστατικό σε γειτονιά της πόλης. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του Φιλίποφ, ενώ άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ούτε η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, με τις έρευνες των βουλγαρικών Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ο εν λόγω θάνατος να είναι πρώτο θέμα στην Βουλγαρία.

Ποιος ήταν ο Ιλιάν Φιλίποφ που βρέθηκε νεκρός

Ο Ιλιάν Φιλίποφ αποτελούσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας, έχοντας ισχυρή παρουσία στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών. Ήταν ιδρυτής και επικεφαλής της PIMK, μιας από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες της χώρας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει έντονα το όνομά του και με το ποδόσφαιρο.


Ο Φιλίποφ είχε αναλάβει την προεδρία της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενός από τα ιστορικότερα κλαμπ της Βουλγαρίας, ενώ είχε συμμετοχή και στην κατασκευή του νέου σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», της έδρας της ομάδας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονική χώρα, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

«Θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ»

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε και ο σύλλογος της πόλης. «Ο Ιλιγιάν Φιλίποφ θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ Πλόβντιβ. Η συμβολή του στη διάσωση του συλλόγου το καλοκαίρι του 2025 και η αφοσίωσή του στην «κίτρινη και μαύρη» ιδέα θα μείνουν αξέχαστες σε όλους μας, μέλη της οικογένειάς μας.


Το όνομά του θα παραμείνει γραμμένο με χρυσά γράμματα για γενιές, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακατασκευής του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», το οποίο μετατράπηκε έτσι στην πιο σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση της Βουλγαρίας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλοι στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειάς του, των συγγενών και των φίλων του. Υποκλινόμαστε στη μνήμη του», έγραψε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος στο Facebook.

Πηγή: iefimerida. gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια έκανε ένα «ταξίδι πίσω στον χρόνο» - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό - Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου
VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

 30.09.2026 - 11:39
Επόμενο άρθρο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

 30.09.2026 - 11:57
ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

To Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα το νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του συστήματος μετά από δεκαετίες και βάζοντας στο επίκεντρο το παιδί, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

  •  30.09.2026 - 10:31
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

  •  30.09.2026 - 12:08
VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

  •  30.09.2026 - 12:40
ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

  •  30.09.2026 - 06:23
Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

  •  30.09.2026 - 11:39
Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

  •  30.09.2026 - 11:57
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

  •  30.09.2026 - 10:35
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

  •  30.09.2026 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα