Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του

Ο μικρός Hunter McNicholas είναι μη λεκτικός και, όπως εξηγούν οι γονείς του, Lizzie και Kevin McNicholas, η μουσική αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί και μοιράζεται τα συναισθήματά του μαζί τους.

Η ιστορία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Hunter ήταν τεσσάρων ετών. Η μητέρα του άκουγε στην κουζίνα το τραγούδι «Freak» της Liv East, όταν ο μικρός άρχισε ξαφνικά να χορεύει με ενθουσιασμό.

Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και έμελλε να γίνει η αρχή μιας απρόσμενης σχέσης ανάμεσα στην οικογένεια και την τραγουδίστρια. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Liv East ζήτησε από τους ακολούθους της στα social media να της στείλουν μήνυμα αν βρισκόταν ανάμεσα στους πέντε καλλιτέχνες που άκουγαν περισσότερο.

Η Lizzie αποφάσισε να της στείλει το βίντεο με τον Hunter να χορεύει.

«Ο μικρός μας είναι τεσσάρων ετών, μη λεκτικός και έχει αυτισμό. Εγκρίνει το “Freak”. Λατρεύει να χορεύει με τον μπαμπά του όταν εκείνος επιστρέφει από τη δουλειά», της έγραψε.

Η τραγουδίστρια θυμάται ακόμη πόσο έντονα τη συγκίνησε το βίντεο. «Μπορούσα να αισθανθώ την ευτυχία και τη χαρά μέσα από την οθόνη. Ήταν μια τόσο όμορφη οικογένεια», είπε.

Η απίστευτη ιδέα της μητέρας

Η Liv και η Lizzie συνέχισαν να επικοινωνούν και, όταν η δεύτερη άρχισε να οργανώνει τον γάμο της με τον Kevin, αποφάσισε να κάνει μια ερώτηση που ούτε η ίδια περίμενε ότι θα είχε θετική απάντηση.

Τον Ιανουάριο ρώτησε την τραγουδίστρια αν θα δεχόταν να εμφανιστεί στη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού, στις 19 Σεπτεμβρίου. Η Liv είπε «ναι». Και έτσι, το τραγούδι που μέχρι τότε ακουγόταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, επρόκειτο να παιχτεί ζωντανά μπροστά στον Hunter.

«Ήταν μια σουρεαλιστική στιγμή»

Στο βίντεο από τη δεξίωση, ο 6χρονος φαίνεται καθισμένος στους ώμους του πατέρα του και να χορεύει μαζί του, ενώ δίπλα βρίσκεται η μητέρα του και μπροστά τους τραγουδά η Liv East.

Ο μικρός χαμογελά, ενώ ένας φωτογράφος απαθανατίζει το οικογενειακό στιγμιότυπο.«Ήταν μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή», θυμάται η Lizzie. Μάλιστα, κάποια στιγμή η τραγουδίστρια πλησίασε τον Hunter και του έδωσε το μικρόφωνο.

Για τη μητέρα του, η σκηνή αυτή έγινε μία από τις πιο συγκινητικές αναμνήσεις της ημέρας.«Κάθε φορά που βλέπω το βίντεο, κλαίω», είπε. Και πρόσθεσε:«Χορεύαμε όπως ακριβώς κάνουμε στην κουζίνα μας, μόνο που αυτή τη φορά η μουσική δεν ερχόταν από το ραδιόφωνο. Ήταν αληθινή, μπροστά μας».

Πηγή: newsbomb.gr