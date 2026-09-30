«Μπλόκο» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι έκρυβε πακέτο που έφτασε με εταιρεία ταχυμεταφορών

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν σε έλεγχο του δέματος, εντός του οποίου εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι περιείχαν κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λεμεσού).
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