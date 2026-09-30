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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπλόκο» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι έκρυβε πακέτο που έφτασε με εταιρεία ταχυμεταφορών

 30.09.2026 - 08:42
«Μπλόκο» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι έκρυβε πακέτο που έφτασε με εταιρεία ταχυμεταφορών

Στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφοριών, εντοπίστηκε χθες σε πακέτο που παραδόθηκε στη Λεμεσό, από εταιρεία ταχυμεταφοράς, ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν σε έλεγχο του δέματος, εντός του οποίου εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι περιείχαν κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λεμεσού).

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