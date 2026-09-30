«Άρπαξε» φωτιά όχημα στη Λευκωσία - Επηρέαστηκαν και ξηρά χόρτα

Η ώρα 13:25, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης εργοστασίου στην κοινότητα Εργάτες, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:52.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής και το μπροστινό μέρος του, καθώς και μικρή έκταση παρακείμενων ξηρών χόρτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με την Αστυνομία.