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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Άρπαξε» φωτιά όχημα στη Λευκωσία - Επηρέαστηκαν και ξηρά χόρτα

 30.09.2026 - 08:29
«Άρπαξε» φωτιά όχημα στη Λευκωσία - Επηρέαστηκαν και ξηρά χόρτα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 29ης Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 30ης Σεπτεμβρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 31 κλήσεις για βοήθεια (13 πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδής κλήση).

Η ώρα 13:25, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης εργοστασίου στην κοινότητα Εργάτες, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:52.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής και το μπροστινό μέρος του, καθώς και μικρή έκταση παρακείμενων ξηρών χόρτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

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O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.

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