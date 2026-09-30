Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στον Ψιμολόφου.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Κοιμητήριο Ψιμολόφου.
Η οικογένεια καλεί όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην κηδεία.
Τους οικείους του εκλιπόντος βαρύνει βαθύ πένθος, ενώ αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εισφορές για την οικογένεια.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις