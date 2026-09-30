Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στον Ψιμολόφου.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Κοιμητήριο Ψιμολόφου.

Η οικογένεια καλεί όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην κηδεία.

Τους οικείους του εκλιπόντος βαρύνει βαθύ πένθος, ενώ αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εισφορές για την οικογένεια.