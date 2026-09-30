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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 30.09.2026 - 08:31
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026, θα τελεστεί η κηδεία του Νικόλα Σωτηρίου, από τον Ψιμολόφου, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 45 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στον Ψιμολόφου.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Κοιμητήριο Ψιμολόφου.

Η οικογένεια καλεί όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην κηδεία.

Τους οικείους του εκλιπόντος βαρύνει βαθύ πένθος, ενώ αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εισφορές για την οικογένεια.

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