Στο επίκεντρο ο ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές - Τι ξεχωρίζουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Διαδικασίες εξπρές στον ΔΗΣΥ» αναφέροντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από ιστορικά στελέχη για τα στενά χρονοδιαγράμματα επιλογής προεδρικού υποψηφίου. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύ δαπανηρή επιλογή στην οποία φαίνεται να στρέφεται η Κύπρος για αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος της επάρκειας ηλεκτρισμού. Η "Α" προβάλλει και τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι δεν βλέπει αδιέξοδο στο Κυπριακό.

«Εκλογές-φρένο στην εσωστρέφεια» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που γράφει για επίσπευση διαδικασιών στον ΔΗΣΥ που επιλέγει υποψήφιο στις 14 Νοεμβρίου από όλα τα μέλη ύστερα από εισήγηση που θα κατατεθεί από το πολιτικό γραφείο. Αλλού γράφει ότι η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στον προϋπολογισμό του 2027 ανέρχεται στα 191 εκ. ευρώ. Ο «Π» προβάλλει σε άλλο θέμα και τις επισημάνσεις της ΕΥ για τα κλιματιστικά στα σχολεία.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Κατακερματισμένο σκηνικό στον ΔΗΣΥ» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι η Πινδάρου άνοιξε τη διαδικασία για το χρίσμα του υποψηφίου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Αλλού αναφέρει ότι έφτασε στην Κύπρο η τίμια χείρα της Αγίας Μαγδαληνής. Ο «Φ» γράφει επίσης για το κρούσμα γρίπης των πτηνών στην Κύπρο σε χήνα στο πάρκο Αθαλάσσας, άλλο ύποπτο πτηνό που εντοπίστηκε νεκρό και στην καραντίνα για τέσσερις πολίτες.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Επαρκείς συντάξεις, ασφάλεια για όλους» και γράφει ότι ΑΚΕΛ και ΠΕΟ ζητούν ουσιαστική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με αξιοπρεπή εισοδήματα. Αναφέρει σε άλλο της θέμα ότι τα στοιχεία για εγκλεισμό, σε γηροκομεία, ΑμεΑ ή άτομα με ψυχικές διαταραχές που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας. Προβάλλει σε άλλο θέμα και το κρούσμα γρίπης των πτηνών στο πάρκο Αθαλάσσας και ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να αποφεύγουν να έρχονται σε στενή επαφή με τα τα πτηνά, καθώς και να μην τους προσφέρουν τροφή.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" φέρει τίτλο στο κύριό της θέμα «Ο μόνος Πρόεδρος που δεν διαπραγματεύτηκε» και προβάλλει τις δηλώσεις του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος εξήγγειλε πρόθεση για υποψηφιότητα στις Προεδρικές με επικρίσεις κατά του ΠτΔ για το Κυπριακό. Αναφέρεται αλλού στην δικαστική διαδικασία για το θάνατο του Θανάση Νικολάου με τους πέντε κατηγορούμενους να απαντούν «μη παραδοχή». Προβάλλει επίσης τις τοποθετήσεις του ΠτΔ στο Cyprus Forum για τη συμμετοχική δημοκρατία.

Η «Οικονομική Καθημερινή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Ασπίδα στην ακρίβεια με τέσσερα μέτρα» αναφέροντας ότι το Υπουργικό αναμένεται να λάβει σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και μετριασμό της ενεργειακής κρίσης. Γράφει αλλού ότι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της «μεθοδολογίας», κάτι που επιτρέπει στην τουρκική πλευρά να απαιτήσει όπως περιληφθούν διασφαλίσεις για άρση της λεγόμενης «απομόνωσης» εκ προοιμίου και ανεξαρτήτως λύσης. Επίσης αναφορά γίνεται και σε στοιχεία που καταδεικνύουν αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια προς Ελλάδα.

ΚΥΠΕ