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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Καταγγελία που προκαλεί ερωτήματα - Ακόμη χωρίς χαρτί υγείας Γυμνάσιο στην Πάφο

 30.09.2026 - 08:39
VIDEO: Καταγγελία που προκαλεί ερωτήματα - Ακόμη χωρίς χαρτί υγείας Γυμνάσιο στην Πάφο

Χωρίς χαρτί υγείας εξακολουθεί να βρίσκεται, σύμφωνα με νέα καταγγελία, γυμνάσιο στο κέντρο της Πάφου, 15 ημέρες μετά την πρώτη αναφορά του προβλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Κώστας Νάνος ανέφερε ότι πρόκειται για σχολείο στο κέντρο της Πάφου, για το οποίο είχε γίνει σχετική καταγγελία πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, η καταγγελία είχε γίνει από γιαγιά, η οποία παίρνει το παιδί της στο συγκεκριμένο σχολείο. Η ίδια επικοινώνησε εκ νέου με την εκπομπή, ενημερώνοντας ότι, 15 ημέρες αργότερα, το γυμνάσιο εξακολουθεί να μην διαθέτει χαρτί υγείας.

«Είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό σε ένα σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο, η Πολιτεία έχει μεταφέρει την ευθύνη για τέτοια ζητήματα στις σχολικές εφορίες, ενώ η ίδια έχει την ευθύνη για θέματα όπως τα κλιματιστικά και η ασφάλεια των σχολείων.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

 

 

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