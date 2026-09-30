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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

 30.09.2026 - 06:39
Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Στρατόνικος,
Στράτος,
Στρατής,
Στρατονίκης,
Στρατονίκιος.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.

Ανατολή ήλιου: 07:19 – Δύση ήλιου: 19:10
Σελήνη 18.7 ημερών

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