Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Στρατόνικος,
Στράτος,
Στρατής,
Στρατονίκης,
Στρατονίκιος.
Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.
Ανατολή ήλιου: 07:19 – Δύση ήλιου: 19:10
Σελήνη 18.7 ημερών
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