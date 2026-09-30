Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Στρατόνικος,

Στράτος,

Στρατής,

Στρατονίκης,

Στρατονίκιος.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.

Ανατολή ήλιου: 07:19 – Δύση ήλιου: 19:10

Σελήνη 18.7 ημερών