ΗΠΑ: Νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών σχεδιάζει το Πεντάγωνο

Η απόφαση θα γνωστοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, με την ευκαιρία της ετήσιας ομιλίας του υπουργού για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων («State of the Force») σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο, στην πολιτεία Βιρτζίνια (ανατολικά).

Η μείωση θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων, μεταδίδει το Fox News

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Fox News, το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμη ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά ανέφερε πως οι διοικητικές αλλαγές θα έχουν εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενο εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα που περιήλθαν σε γνώση του.

Εκανε λόγο περί μείωσης που θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων. Οταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε συνέχεια.

Η αναγγελία αυτή φέρνει νέες ανατροπές στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ανατροπές

Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις του ήταν η καθαίρεση χωρίς καμιά εξήγηση του επικεφαλής του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, του πτεράρχου Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, αφροαμερικανού άλλοτε χειριστή καταδιωκτικού.

Κατόπιν οι επικεφαλής του σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA και πολλοί ακόμη ωθήθηκαν προς την πόρτα της εξόδου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Την άνοιξη, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού απαλλάχτηκε με τη σειρά του από τα καθήκοντά του, προτού ο υπουργός Στρατού Ξηράς βροντήξει την πόρτα.

Ο κ. Χέγκσεθ, που μετονόμασε το υπουργείο Αμυνας σε υπουργείο Πολέμου, τονίζει πως αυτός επιλέγει τους ηγέτες που θέλουν να ηγηθούν στον στρατό με τον υψηλότερο προϋπολογισμό στον πλανήτη.

Είχε ήδη αποφασίσει μείωση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών στο σύνολο του στρατεύματος το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ