Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗΠΑ: Νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών σχεδιάζει το Πεντάγωνο
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών σχεδιάζει το Πεντάγωνο

 30.09.2026 - 06:35
ΗΠΑ: Νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών σχεδιάζει το Πεντάγωνο

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ θα ανακοινώσει νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αποκάλυψαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Πιτ Χέγκσεθ).

Η απόφαση θα γνωστοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, με την ευκαιρία της ετήσιας ομιλίας του υπουργού για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων («State of the Force») σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο, στην πολιτεία Βιρτζίνια (ανατολικά).

Η μείωση θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων, μεταδίδει το Fox News

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Fox News, το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμη ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά ανέφερε πως οι διοικητικές αλλαγές θα έχουν εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενο εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα που περιήλθαν σε γνώση του.

Εκανε λόγο περί μείωσης που θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων. Οταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε συνέχεια.

Η αναγγελία αυτή φέρνει νέες ανατροπές στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ανατροπές

Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις του ήταν η καθαίρεση χωρίς καμιά εξήγηση του επικεφαλής του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, του πτεράρχου Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, αφροαμερικανού άλλοτε χειριστή καταδιωκτικού.

Κατόπιν οι επικεφαλής του σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA και πολλοί ακόμη ωθήθηκαν προς την πόρτα της εξόδου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Την άνοιξη, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού απαλλάχτηκε με τη σειρά του από τα καθήκοντά του, προτού ο υπουργός Στρατού Ξηράς βροντήξει την πόρτα.

Ο κ. Χέγκσεθ, που μετονόμασε το υπουργείο Αμυνας σε υπουργείο Πολέμου, τονίζει πως αυτός επιλέγει τους ηγέτες που θέλουν να ηγηθούν στον στρατό με τον υψηλότερο προϋπολογισμό στον πλανήτη.

Είχε ήδη αποφασίσει μείωση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών στο σύνολο του στρατεύματος το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»
Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη
Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε
Από την κούνια μέχρι τα… 18 - Πόσο «κοστίζει» τελικά ένα παιδί στην Κύπρο;
Το παιδί σας λέει «με κοροϊδεύουν»; Υπάρχει συγκεκριμένος Κώδικας στα σχολεία - Οι οδηγίες που πρέπει να ξέρει κάθε γονιός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται από τα φαινόμενα

 30.09.2026 - 06:32
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

 30.09.2026 - 06:39
Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη

O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη

  •  30.09.2026 - 07:04
ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

  •  30.09.2026 - 06:23
Από την κούνια μέχρι τα… 18 - Πόσο «κοστίζει» τελικά ένα παιδί στην Κύπρο;

Από την κούνια μέχρι τα… 18 - Πόσο «κοστίζει» τελικά ένα παιδί στην Κύπρο;

  •  30.09.2026 - 06:26
Το παιδί σας λέει «με κοροϊδεύουν»; Υπάρχει συγκεκριμένος Κώδικας στα σχολεία - Οι οδηγίες που πρέπει να ξέρει κάθε γονιός

Το παιδί σας λέει «με κοροϊδεύουν»; Υπάρχει συγκεκριμένος Κώδικας στα σχολεία - Οι οδηγίες που πρέπει να ξέρει κάθε γονιός

  •  30.09.2026 - 06:25
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Συλλήψεις και σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα μέσα σε μια νύχτα

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Συλλήψεις και σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα μέσα σε μια νύχτα

  •  30.09.2026 - 06:58
Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

  •  30.09.2026 - 06:54
Κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται από τα φαινόμενα

Κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται από τα φαινόμενα

  •  30.09.2026 - 06:32
Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείτε

  •  30.09.2026 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα