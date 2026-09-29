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ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική αλλαγή στο Μαρόκο: Για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

 29.09.2026 - 22:38
Ιστορική αλλαγή στο Μαρόκο: Για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

Ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε την πρωθυπουργία σε μια γυναίκα, τη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα ηγείται της κυβέρνησης της χώρας.

Ο μονάρχης δέχτηκε την Ελ Μανσούρι, την εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM), στο παλάτι του Ραμπάτ και της ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το κεντροδεξιό κόμμα, που συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κατέλαβε 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές που σημαδεύτηκαν από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής – μόλις 38%, το χαμηλότερο εδώ και μια εικοσαετία.

Η 50χρονη δικηγόρος δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει να βασιστεί σε άλλα κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι βασικοί προσανατολισμοί των στρατηγικών τομέων παραμένουν πάντως αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά.

Η Ελ Μανσούρι εντάχθηκε στο PAM από την ημέρα που ιδρύθηκε το 2008 από τον πρώην σύμβουλο του βασιλιά, τον Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, ο οποίος ωστόσο αποσύρθηκε το 2011. Με τα χρώματα του PAM έγραψε ιστορία στο Μαρακές όταν, στα 33 της, έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της πόλης, το 2009. Επανεξελέγη για μια δεύτερη θητεία στη δημαρχία το 2021.

Ήταν υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς και στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη βουλευτής.

Η Ελ Μανσούρι σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της χώρας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Προεκλογικά, το κόμμα της υποσχόταν ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 5% ετησίως, κατά μέσο όρο και ότι ο πληθωρισμός θα πέσει στο 2%, ώστε να διασφαλιστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να δημιουργηθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) από τον οποίο προέρχεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές με 66 έδρες, χάνοντας 30 έδρες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το Κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης μετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, εξέλεξε 65 βουλευτές.

Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), που επικέντρωσε την προεκλογική εκστρατεία του στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τετραπλασίασε τις έδρες του, από 13 σε 54. Την επομένη των εκλογών ο γενικός γραμματέας του, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνασπισμού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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