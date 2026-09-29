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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή

 29.09.2026 - 06:32
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή

Το καθημερινό χαρτζιλίκι για το σχολείο μοιάζει μικρό όταν μιλάμε για δύο ή τρία ευρώ. Όταν όμως πολλαπλασιαστεί επί 20 περίπου σχολικές ημέρες, και ακόμη περισσότερο όταν μια οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά, γίνεται ένα έξοδο που αξίζει να μπει στο οικογενειακό «τεφτέρι».

Με βάση τους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους των σχολικών κυλικείων για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στο ΤhemaOnline κάναμε τρία ενδεικτικά «καλάθια», ένα οικονομικό, ένα μεσαίο και ένα πιο ακριβό, ώστε ένας γονιός να έχει μια εικόνα του τι μπορεί να ξοδεύει καθημερινά το παιδί του. Οι τιμοκατάλογοι αφορούν τα δημόσια σχολεία και έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων.

Η οικονομική επιλογή – Περίπου €1,50 τη μέρα

Ένα παιδί δεν χρειάζεται απαραίτητα €3 ή €4 για να πάρει κάτι στο διάλειμμα. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει:

Κουλούρι Θεσσαλονίκης €1 + φρέσκο φρούτο €0,50 = €1,50.

Το κουλούρι περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο στην τιμή του €1, ενώ ένα φρέσκο φρούτο ή μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων κοστίζει €0,50.

Αν αυτό γινόταν καθημερινά για 20 σχολικές ημέρες, το κόστος θα ήταν περίπου €30 τον μήνα.

Η «μεσαία» επιλογή – Περίπου €2,50 τη μέρα

Μια πιο ολοκληρωμένη επιλογή για μαθητή Δημοτικού θα μπορούσε να είναι:

Κανονικό σάντουιτς €1,50 + χυμός €0,50 + φρούτο €0,50 = €2,50.

Στο Δημοτικό, τα κανονικά σάντουιτς με χαλούμι ή τυρί, χαλούμι και λούντζα, ρόστο ή ρόστο με τυρί κοστίζουν €1,50. Υπάρχουν παράλληλα χυμοί των 250 ml από €0,50.

Σε αυτή την περίπτωση, ένας γονιός που δίνει €2,50 κάθε σχολική ημέρα φτάνει περίπου στα €50 τον μήνα για ένα παιδί.

Η πιο «γεμάτη» επιλογή – Κοντά στα €5

Στην άλλη άκρη βρίσκεται ένα παιδί που θα πάρει περισσότερα από ένα προϊόντα στο κυλικείο. Ένα ενδεικτικό καλάθι για μεγαλύτερο μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:

Μεγάλο σάντουιτς €2,30 + φυσικό χυμό €0,95 + γιαούρτι €1,40 = €4,65.

Το μεγάλο σάντουιτς στη Μέση Εκπαίδευση κοστίζει €2,30, ενώ φυσικοί χυμοί των 250 ml φτάνουν τα €0,95. Το στραγγιστό γιαούρτι καταγράφεται στα €1,40.

Αν ένα παιδί ξόδευε €4,65 κάθε ημέρα, ο λογαριασμός για 20 σχολικές ημέρες θα έφτανε περίπου τα €93 τον μήνα.

Από €30 μέχρι €93 τον μήνα για ένα παιδί

Η διαφορά είναι μεγάλη. Με τα τρία ενδεικτικά σενάρια, ένας μαθητής μπορεί να χρειάζεται περίπου:

  • Οικονομική επιλογή: €1,50/ημέρα = €30 τον μήνα
  • Μεσαία επιλογή: €2,50/ημέρα = €50 τον μήνα
  • Πιο «γεμάτη» επιλογή: €4,65/ημέρα =  €93 τον μήνα

Πρόκειται φυσικά για ενδεικτικούς συνδυασμούς και όχι για προτεινόμενο ημερήσιο διαιτολόγιο. Το πραγματικό ποσό εξαρτάται από την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού, από το τι επιλέγει στο κυλικείο και από το εάν παίρνει νερό ή φαγητό από το σπίτι.

Για μια οικογένεια όμως με δύο παιδιά, η εικόνα αποκτά άλλη διάσταση, στα παραπάνω σενάρια, το κόστος μπορεί να κυμανθεί ενδεικτικά από €60 έως €186 τον μήνα. Με τρία παιδιά, μπορεί να φτάσει από €90 έως €279.

Έτσι, το «πάρε λίγα ευρώ για το κυλικείο» μπορεί τελικά να αποτελεί ένα υπολογίσιμο κομμάτι των μηνιαίων εξόδων μιας οικογένειας, και ίσως έναν καλό λόγο για γονείς και παιδιά να αποφασίζουν μαζί πόσα χρήματα πραγματικά χρειάζονται κάθε μέρα και τι θα αγοράζουν με αυτά.

 

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