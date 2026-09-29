Σοβαρό επεισόδιο σε οικοδομή στη Γλυφάδα - 75χρονος τραυμάτισε 65χρονο με κοπίδι

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:30 οι δύο άντρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά την διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο μετά το επεισόδιο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα