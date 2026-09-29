ΔΗΣΥ: Η «προδοσία» άνοιξε τον ασκό του Αιόλου-Το δείπνο, η Αννίτα, ο Αβέρωφ και η κάλπη της 14ης Νοεμβρίου

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα. Η απόφαση του Αβέρωφ Νεοφύτου, να εξαγγείλει την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές του 2028, οι βαριές αναφορές του περί «προδοσίας», το παρασκήνιο μιας συνάντησης σε ψαροταβέρνα της Λευκωσίας, η άμεση απάντηση της Αννίτας Δημητρίου και η παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη, συνθέτουν ένα σκηνικό, που κάθε άλλο παρά θυμίζει, μια απλή εσωκομματική διαδικασία.

Και όλα αυτά ενώ πλέον υπάρχει και ημερολόγιο. Η Πινδάρου βάζει μπροστά τη διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου του κόμματος και, σύμφωνα με την εισήγηση που αναμένεται να συζητηθεί από τα αρμόδια όργανα, στις 13 Οκτωβρίου θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες και στις 14 Νοεμβρίου θα στηθούν οι κάλπες, μέσω Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.

Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, δεν έχει ακόμη την τελική τυπική επικύρωση. Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδριάζει για να καταρτίσει την εισήγηση και αυτή θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη κομματική διαδικασία. Με άλλα λόγια, ο ΔΗΣΥ έχει πλέον μπροστά του συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά το θεσμικό κλείδωμα των αποφάσεων βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Η λέξη που άναψε φωτιές

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πάντως, δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Με τις δηλώσεις του, έδωσε και το πολιτικό στίγμα της απόφασής του, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα βαριά γλώσσα, για όσα θεωρεί ότι συνέβησαν, στο εσωτερικό της παράταξης.

«Ο προδομένος ποτέ δεν θα προδώσει», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές αναφορές του. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να μην επαναληφθούν καταστάσεις που, κατά την άποψή του, πλήγωσαν την παράταξη και άφησε αιχμές για την πολιτική ηθική και την ενότητα του κόμματος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η λέξη «προδοσία» δεν έμεινε ως μια γενική πολιτική αναφορά. Συνδέθηκε αμέσως με το παρασκήνιο γύρω από τις σχέσεις του Αβέρωφ με την Αννίτα Δημητρίου.

Το δείπνο στη Λευκωσία

Στο επίκεντρο, βρίσκεται μια συνάντηση σε ψαροταβέρνα της Λευκωσίας, στην οποία, σύμφωνα με την περιγραφή του Αβέρωφ, βρέθηκαν η Αννίτα Δημητρίου και στενό πρόσωπο του περιβάλλοντός της.

Ο ίδιος, υποστήριξε ότι στο πλαίσιο εκείνης της συζήτησης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν την Προεδρία της Βουλής και την πολιτική στήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει ο ίδιος. Ο Αβέρωφ επιμένει, ότι όταν έδωσε τη στήριξή του στην Αννίτα, δεν το έκανε με λογική ανταλλάγματος. Όπως δήλωσε, δεν περίμενε και δεν ζήτησε αντάλλαγμα, για την πολιτική του στάση.

Από την άλλη, το παρασκήνιο της συγκεκριμένης συνάντησης, αποτελεί πλέον αντικείμενο διαφορετικών πολιτικών αναγνώσεων. Ο Χάρης Γεωργιάδης έθεσε δημοσίως το ερώτημα, κατά πόσο μια δέσμευση που φέρεται να έγινε από πρόσωπα εκτός των θεσμικών οργάνων του κόμματος, μπορεί να δεσμεύσει τον ίδιο τον ΔΗΣΥ.

Κάπου εδώ βρίσκεται ένα από τα κλειδιά της σημερινής αντιπαράθεσης: τι ειπώθηκε, τι συμφωνήθηκε και ποιος είχε την εξουσία να δεσμεύσει ποιον.

Η απάντηση της Αννίτας

Η Αννίτα Δημητρίου επέλεξε, τουλάχιστον στην πρώτη της αντίδραση, να μην ακολουθήσει τον Αβέρωφ, στον δρόμο των προσωπικών αιχμών.

Το μήνυμά της ήταν θεσμικό: δικαίωμα του Αβέρωφ να τοποθετείται όπως θέλει, αλλά υποχρέωση της ηγεσίας, να τηρήσει το Καταστατικό και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγες ώρες αργότερα, έκανε το αποφασιστικό βήμα. Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Η απόφαση ήρθε μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας, όπου το ζήτημα της υποψηφιότητάς της τέθηκε πλέον ευθέως.

Η εσωκομματική μάχη απέκτησε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η Πινδάρου πατά το κουμπί της διαδικασίας.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ, δεν θέλει να αφήσει τη συζήτηση να παραμένει επ' αόριστον, σε επίπεδο δηλώσεων. Το Εκτελεστικό Γραφείο, καλείται να βάλει τις διαδικασίες σε σειρά και να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, είναι η 13η Οκτωβρίου. Ένα μήνα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, όπου τα μέλη θα κληθούν να επιλέξουν τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές του 2028.

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει ο Αβέρωφ. Θα μπει στη διαδικασία του χρίσματος στις 13 Οκτωβρίου ή θα κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας; Ο ίδιος μέχρι στιγμής δεν έχει κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Και ακριβώς αυτή η ασάφεια δημιουργεί τη μεγαλύτερη νευρικότητα στην Πινδάρου.

Ο Αναστασιάδης χτυπάει καμπανάκι

Στο μεταξύ, ο Νίκος Αναστασιάδης παρενέβη δημόσια, καλώντας σε νηφαλιότητα, διάλογο και συνεννόηση. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάσπασης της παράταξης και υποστήριξε ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες, δεν πρέπει να υπερισχύσουν της κομματικής ενότητας.

Η παρέμβασή του, έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς έρχεται σε μια στιγμή, κατά την οποία ο ΔΗΣΥ, βρίσκεται μπροστά σε μια εσωκομματική αναμέτρηση, που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την επιλογή υποψηφίου, αλλά και τις ισορροπίες στο κόμμα για τα επόμενα χρόνια.

Το επόμενο μεγάλο επεισόδιο θα παιχτεί σήμερα. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει συγκαλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη στις 10:15 το πρωί και αναμένεται να ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του.

Εκεί θα φανεί αν θα δώσει απαντήσεις για το δείπνο, για όσα είπε περί «προδοσίας», για τη σχέση του με την Αννίτα και κυρίως για το εάν σκοπεύει να διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από την επίσημη διαδικασία του ΔΗΣΥ.

Η 13η Οκτωβρίου και η 14η Νοεμβρίου έχουν ήδη μπει στο ημερολόγιο. Μέχρι τότε, όμως, θα προηγηθεί μια κρίσιμη πολιτική μάχη.

Η προεδρολογία που ήρθε πολύ νωρίς

Και κάπου εδώ, βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη παγίδα της υπόθεσης. Η προεδρολογία για το 2028, άνοιξε πολύ νωρίς. Τόσο νωρίς, που υπάρχει ο κίνδυνος από εδώ και πέρα, σχεδόν κάθε πολιτική κίνηση, να διαβάζεται μέσα από τον φακό των προεδρικών εκλογών.

Εξαγγελίες, αποφάσεις, τοποθετήσεις στη Βουλή, νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και οι συμμαχίες, που θα διαμορφώνονται εντός του Κοινοβουλίου, δύσκολα θα αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα πολιτικά γεγονότα. Όλα, θα περνούν από το ερώτημα: ποιον εξυπηρετούν και ποιον προετοιμάζουν για το 2028;

Αυτό από μόνο του, αλλάζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Η κυβέρνηση και τα κόμματα, έχουν μπροστά τους ακόμη μεγάλο πολιτικό χρόνο, όμως η πρόωρη εκκίνηση της κούρσας δημιουργεί ένα μόνιμο προεκλογικό υπόβαθρο. Κάθε απόφαση, μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ανάγνωση και κάθε κοινοβουλευτική σύμπραξη, να ερμηνευθεί ως προάγγελος μιας μελλοντικής εκλογικής συμμαχίας.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι ότι οι προεδρικές του 2028, αρχίζουν να επηρεάζουν από τώρα τις ισορροπίες του 2026. Και όσο νωρίτερα ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη Προεδρία, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος, η πολιτική ατζέντα να μετατραπεί σε προθάλαμο προεκλογικής στρατηγικής.

Με άλλα λόγια, η κάλπη του 2028 μπορεί να απέχει ακόμη, αλλά οι κινήσεις για την κάλπη, έχουν ήδη αρχίσει. Και από εδώ και πέρα, τίποτα δεν θα είναι εντελώς άσχετο με αυτήν.