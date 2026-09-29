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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε

 29.09.2026 - 06:43
Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε

Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητή, καθώς και της Αγίας Θεοδώρας της Αλεξανδρείας.

Την ονομαστική τους εορτή όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

  • Κυριάκος
  • Κυριάκος
  • Κυριακή
  • Κυριακούλα

Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής είναι ένας από τους γνωστούς ασκητές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε με αυταπάρνηση και αφιερώθηκε στην προσευχή και την άσκηση.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου.

 

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