18χρονη φοιτήτρια έγινε viral στις ΗΠΑ μετά το πλάνο της σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου και το σύνθημα «work the cut»

ΔΗΣΥ: Η «προδοσία» άνοιξε τον ασκό του Αιόλου-Το δείπνο, η Αννίτα, ο Αβέρωφ και η κάλπη της 14ης Νοεμβρίου
Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα. Η απόφαση του Αβέρωφ Νεοφύτου, να εξαγγείλει την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές του 2028, οι βαριές αναφορές του περί «προδοσίας», το παρασκήνιο μιας συνάντησης σε ψαροταβέρνα της Λευκωσίας, η άμεση απάντηση της Αννίτας Δημητρίου και η παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη, συνθέτουν ένα σκηνικό, που κάθε άλλο παρά θυμίζει, μια απλή εσωκομματική διαδικασία.