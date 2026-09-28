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ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη η επιχείρηση «Vivaldi» στο Ντονέτσκ - Το Κίεβο ανακοίνωσε την ανάκτηση τριών χωριών

 28.09.2026 - 14:15
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη η επιχείρηση «Vivaldi» στο Ντονέτσκ - Το Κίεβο ανακοίνωσε την ανάκτηση τριών χωριών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Vivaldi» που έχουν ξεκινήσει οι Ουκρανοί στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, με στόχο να απομακρύνουν Ρώσους από περιοχές στις οποίες έχουν προωθηθεί.

Οι ουκρανικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του 3ου Σώματος Στρατού απελευθέρωσαν ακόμη τρία χωριά στη συγκεκριμένη περιφέρεια, σύμφωνα με τον διοικητή του Σώματος, ταξίαρχο Αντρίι Μπιλέτσκι. Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο των χωριών Ρίντκοντουμπ, Νόβε και Κατερίνοβκα, ενώ αποκατέστησαν τον πλήρη έλεγχο στις περιοχές Καρπίβκα και Νοβομικάιλιβκα.

Η τελευταία επίσημη ενημέρωση για την επιχείρηση αυτή, η οποία για το μεγαλύτερο διάστημα διεξαγόταν υπό αυστηρά μέτρα επιχειρησιακής μυστικότητας, κάνει λόγο για 51 επιπλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους που πέρασαν στον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. Συνολικά, σύμφωνα με το Κίεβο, η έκταση που έχει ανακαταληφθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 

Σύμφωνα με τον Μπιλέτσκι, αυτή η φάση της επιχείρησης «Vivaldi», η οποία χαρακτηρίζεται ως η «τρίτη περίοδος» της μεγάλης ουκρανικής επιθετικής ενέργειας, προκάλεσε περισσότερες από 2.000 απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις, ενώ πάνω από 250 Ρώσοι στρατιώτες πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

 «Η ιδέα ότι “οι Ρώσοι δεν παραδίδονται”, που παρουσιάζεται στις ταινίες, στην πράξη μετατράπηκε σε ολόκληρες μονάδες που παραδίδονταν πλήρως – συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, πιλότων και πυροβολητών», δήλωσε ο Ουκρανός ταξίαρχος και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε να τους ανταλλάξουμε στο άμεσο μέλλον με Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται σήμερα σε αιχμαλωσία».

 Η επιχείρηση γύρω από το Λίμαν

Η επιχείρηση «Vivaldi», η οποία αφορά την ουκρανική επίθεση στην περιοχή γύρω από το Λίμαν στη βόρεια περιφέρεια του Ντονέτσκ, έγινε γνωστή επίσημα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, φιλορωσικά κανάλια στο Telegram και ανεξάρτητοι ερευνητές ανοιχτών πηγών (OSINT) παρακολουθούσαν τις ουκρανικές κινήσεις στην περιοχή ήδη από τα τέλη της άνοιξης του 2026.

 

Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο, είναι η εξάλειψη μιας μεγάλης ρωσικής προεξοχής που είχε δημιουργηθεί έπειτα από έναν χρόνο μαχών. Πρόκειται για έναν από τους δύο βασικούς «βραχίονες» που, σύμφωνα με το Κίεβο, σχεδιάστηκαν από τη Ρωσία για να περικυκλώσουν τις εναπομείνασες ουκρανικές θέσεις στην περιοχή.

Η παραπλάνηση των ρωσικών δυνάμεων


Ο Μπιλέτσκι υποστήριξε ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης έχουν παίξει οι επιχειρήσεις παραπλάνησης του αντιπάλου.

 «Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας μας ήταν οι επιχειρήσεις παραπλάνησης. Ως αποτέλεσμα, ο εχθρός πείστηκε ότι η κύρια κατεύθυνση της επίθεσής μας ήταν ο άξονας Σαντριχόλοβε–Ζελένα Ντολίνα», ανέφερε.

Αυτό οδήγησε τις ρωσικές δυνάμεις να εξαντλήσουν αποθέματα και εφεδρείες σε αντεπιθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. «Στην πραγματικότητα, ο εχθρός δεν αντιλήφθηκε το κύριο πλήγμα, το οποίο στόχευε στην κατάληψη του Νόβε», υποστήριξε ο Ουκρανός στρατιωτικός.

Οι δύο προηγούμενες φάσεις της επιχείρησης «Vivaldi» είχαν ανακοινωθεί επίσης με αντίστοιχες ενημερώσεις: η πρώτη στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν δόθηκε για πρώτη φορά η ονομασία στην επιχείρηση, και η δεύτερη στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε η ανακατάληψη των χωριών Σαντριχόλοβε και Ντερίλοβε.

Χρήση drones και νέων τεχνολογιών


Η επιχείρηση «Vivaldi» παρουσιάζεται από την ουκρανική πλευρά ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιθετικής επιτυχίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικό μειονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό και την κυριαρχία των drones στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» πάνω από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού, η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στον περιορισμό των ρωσικών δυνατοτήτων σε drones και στις γραμμές ανεφοδιασμού, αλλά και στη χρήση νέων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και επίγειων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Στην ενημέρωση της 28ης Σεπτεμβρίου, ο Μπιλέτσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ακόμη και τροποποιημένα σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ως «καμικάζι» επίγεια drones κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή: protothema.gr

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