Αποκάλυψη Αβέρωφ: Το δείπνο με Αννίτα και το deal για το 2028 - «Θα πάμε στις Προεδρικές ενωμένοι μαζί σου»
28.09.2026 - 12:16
Στο παρασκήνιο της απόφασής του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028 αναφέρθηκε ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, αποκαλύπτοντας τη συζήτηση που είχε προηγηθεί των εκλογών, παρουσία της Αννίτας Δημητρίου.
Ερωτηθείς κατά πόσον υπήρξε συμφωνία ότι, σε περίπτωση επανεκλογής της στην Προεδρία της Βουλής, θα τον στήριζε για τις Προεδρικές Εκλογές, ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία «δεν έχει να κάνει με υποσχέσεις».
Όπως ανέφερε, πριν από τις εκλογές είχε κληθεί σε δείπνο από συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου, σε ταβέρνα στη Λευκωσία, παρουσία και της ίδιας.
Κατεβαίνει και επίσημα στις Προεδρικές εκλογές του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου με αυτή του την απόφαση να προκαλεί ανησυχία αλλά και αντιδράσεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αφού, μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος μέσα από τη διαδικασία ή πρόκειται για μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα.