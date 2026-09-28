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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη Αβέρωφ: Το δείπνο με Αννίτα και το deal για το 2028 - «Θα πάμε στις Προεδρικές ενωμένοι μαζί σου»

 28.09.2026 - 12:16
Αποκάλυψη Αβέρωφ: Το δείπνο με Αννίτα και το deal για το 2028 - «Θα πάμε στις Προεδρικές ενωμένοι μαζί σου»

Στο παρασκήνιο της απόφασής του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028 αναφέρθηκε ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, αποκαλύπτοντας τη συζήτηση που είχε προηγηθεί των εκλογών, παρουσία της Αννίτας Δημητρίου.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπήρξε συμφωνία ότι, σε περίπτωση επανεκλογής της στην Προεδρία της Βουλής, θα τον στήριζε για τις Προεδρικές Εκλογές, ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία «δεν έχει να κάνει με υποσχέσεις».

Όπως ανέφερε, πριν από τις εκλογές είχε κληθεί σε δείπνο από συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου, σε ταβέρνα στη Λευκωσία, παρουσία και της ίδιας.

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Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο συνεργάτης της κ. Δημητρίου τού ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα σε παρακαλέσω εσένα που σου περνά να ξαναβγεί η Αννίτα πρόεδρος της Βουλής και θα πάμε στις προεδρικές εκλογές ενωμένοι μαζί σου, αλλά να διασφαλίσουμε να έχει και η Αννίτα ένα πολιτικό αξίωμα».

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Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το γεγονός πως θα βοηθούσε στην επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου δεν συνδεόταν με οποιαδήποτε υπόσχεση για τις Προεδρικές.

«Το καθήκον μου θα το έπραττα να βοηθήσω και την παράταξή μου αφού ήθελε να επανεκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει να κάνει με υποσχέσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι η Αννίτα Δημητρίου ήταν παρούσα στη συγκεκριμένη συζήτηση.

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Κατεβαίνει και επίσημα στις Προεδρικές εκλογές του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου με αυτή του την απόφαση να προκαλεί ανησυχία αλλά και αντιδράσεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αφού, μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος μέσα από τη διαδικασία ή πρόκειται για μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα.

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