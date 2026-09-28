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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Ευρώπη: «Αν γίνει πόλεμος, θα είναι διαφορετικός και θα είναι σύντομος» - Απειλεί ο Λαβρόφ

 28.09.2026 - 12:26
Συναγερμός στην Ευρώπη: «Αν γίνει πόλεμος, θα είναι διαφορετικός και θα είναι σύντομος» - Απειλεί ο Λαβρόφ

Νέα κατάσταση συναγερμού προκαλούν στην Ευρώπη οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη γηραιά ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «σύντομο πόλεμο», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για χρήση πυρηνικών όπλων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ωθούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη «προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνάντηση του Λαβρόφ με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Λαβρόφ: «Μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συζήτηση στην Ευρώπη για την ενίσχυση της άμυνας και την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές απειλές μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη εξέλιξη.

«Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας», φέρεται να δήλωσε. «Επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι, το αργότερο έως το 2030 "εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο". Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, επειδή επενδύουν τεράστια ποσά στην παραγωγή όπλων».

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι κάποια στιγμή «κάποιος τυχοδιώκτης» από τις ευρωπαϊκές ελίτ μπορεί να αναρωτηθεί τι θα γίνει με τα όπλα που έχουν συσσωρευτεί. «Και τότε θα πουν: “Υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία”», ανέφερε.

Αφήνοντας υπαινιγμούς για το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης, ο Ρώσος υπουργός πρόσθεσε: «Αν μας επιτεθούν, δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι. Θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος».

Νέα επίθεση κατά της Γερμανίας


Ο Λαβρόφ εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση κατά της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει να γίνει η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι έχει δηλώσει επανειλημμένα πως στόχος είναι η Γερμανία «να γίνει ξανά η κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης».

«Καταλαβαίνει τη σημασία της λέξης “ξανά”;», διερωτήθηκε, κάνοντας αναφορά στη ναζιστική Γερμανία και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ παράλληλα, κατηγόρησε ευρωπαϊκές χώρες ότι «διαγράφουν από τα σχολικά βιβλία τη μνήμη εκείνων που νίκησαν τον ναζισμό» και απομακρύνουν σχετικά μνημεία.

Ο Λαβρόφ χρησιμοποίησε επίσης τον όρο «Τέταρτο Ράιχ», κατηγορώντας τη Γερμανία ότι ενισχύει τον «ναζισμό» στην Ευρώπη.

Διάλογο με τη Ρωσία ζητά ο Βάντεφουλ


Η συνάντηση Λαβρόφ – Βάντεφουλ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον διάλογο με τη Μόσχα. «Δεν θέλω εμείς, οι Ευρωπαίοι, να αφήσουμε εντελώς τον διάλογο με τη Ρωσία στους Αμερικανούς. Γι’ αυτό είχα αυτή τη συζήτηση», ανέφερε και, παράλληλα, ζήτησε από τη Μόσχα να σταματήσει τις υβριδικές επιθέσεις.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο»


Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε, από την πλευρά του, ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις μπορεί να επεκταθούν πέρα από την Ουκρανία.

«Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πληροφορίες ότι οι Ρώσοι θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμό τους, τις δραστηριότητές τους, σε άλλες χώρες – πιθανώς και σε άλλες περιοχές», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr

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