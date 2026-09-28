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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Παραίτηση-βόμβα στο κόμμα του μετά από έρευνα για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων

 28.09.2026 - 09:22
Ερντογάν: Παραίτηση-βόμβα στο κόμμα του μετά από έρευνα για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων

Ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο που φέρεται να εμπλέκει κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος προκαλεί αναταράξεις στην Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και πρώην υπουργός Οικογένειας, υπέβαλε την παραίτησή της από όλες τις κομματικές και πολιτικές θέσεις που κατείχε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της.

Η παραίτησή της έγινε δεκτή, ενώ οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και της οικογένειάς της.

Έρευνα για περιουσιακά στοιχεία

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της Φατμά Καγιά και του συζύγου της Ιλία Καγιά, καθώς και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τα παιδιά τους.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά ανέφερε ότι έχουν διατυπωθεί σοβαροί ισχυρισμοί σε βάρος της, τονίζοντας ότι η ευθύνη ενός πολιτικού δεν περιορίζεται μόνο στη νομική διάσταση.

«Το καθήκον μας απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν αυτό είναι απαραίτητο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να διαλευκανθούν πλήρως οι κατηγορίες και να διεξαχθούν η έρευνα και η ανάκριση χωρίς καμία σκιά ή αμφισβήτηση.

Επενδύσεις και κέρδη δισεκατομμυρίων

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που ερευνώνται, η Καγιά και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν επενδύσεις συνολικού ύψους 163 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και πέντε μήνες αργότερα φέρονται να απέσυραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα που αφορά επενδυτικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Για την υπόθεση έχουν κινηθεί διαδικασίες σε βάρος 76 υπόπτων, εκ των οποίων οι 45 έχουν ήδη συλληφθεί.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Πηγή: Deutsche Welle

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