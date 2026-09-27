Νετανιάχου: Στο σκαμνί του Διεθνούς Δικαστηρίου θέλει τον Ερντογάν - Διέταξε προσφυγή εναντίον του

Η εντολή δόθηκε αφότου ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι είχε προσεγγίσει την Interpol ζητώντας την έκδοση Κόκκινης Έκδοσης (Red Notice) για τον Νετανιάχου, αλλά αυτό ήταν προφανώς μόνο μία από μια σειρά κλιμακώσεων που οδήγησαν στην προετοιμασία της δικαστικής υπόθεσης.

Η υπόθεση θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις επιθέσεις του Ερντογάν εναντίον των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, αν και θα θίξει επίσης την χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνησή του.

Υπάρχει η πιθανότητα το Ισραήλ να παραπέμψει την υπόθεση στο ίδιο το ΔΠΔ, αλλά είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει κάποιον ενδιάμεσο για την κίνηση της διαδικασίας. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την εξουσία του ΔΠΔ, καθώς δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, αλλά ούτε και η Τουρκία το έχει υπογράψει.

Ωστόσο, πηγές σημείωσαν ότι το Ισραήλ ελπίζει ότι στην πραγματικότητα δεν θα χρειαστεί να καταθέσει καθόλου την υπόθεση, και ότι στοχεύει να χρησιμοποιήσει την ύπαρξή της ως μέσο πίεσης έναντι του Ερντογάν, λειτουργώντας ουσιαστικά ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως έπραξαν και αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή:hellasjournal.com