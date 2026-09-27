Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

Η εκστρατεία επικεντρώθηκε στο οδικό δίκτυο της πόλης Πάφου. Κατά τη διάρκεια της προέκυψαν 34 καταγγελίες, για αδικήματα που προβλέπονται στον περί συσκευών προσωπικής κινητικότητας νόμο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν:

- 14 πρόσωπα για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης

- 10 πρόσωπα για παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας

- 4 πρόσωπα για μεταφορά αντικειμένων τοποθετημένων στη συσκευή προσωπικής κινητικότητας

- 1 πρόσωπο για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης

- 1 πρόσωπο για μη συμμόρφωση σε φωτεινούς σηματοδότες και σήματα τροχαίας κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας

- 1 πρόσωπο για παράλειψη να κάνει κατάλληλο σήμα χεριού κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας

- 3 πρόσωπα για μη λήψη μέτρων φύλαξης της συσκευής προσωπικής κινητικότητας τους, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρησιμοποιηθεί από ανήλικο πρόσωπο κάτω των 17 ετών