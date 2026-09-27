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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

 27.09.2026 - 21:05
Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, μέλη της Τροχαίας Πάφου και της Ποδηλατικής Αστυνομίας Πάφου, διενήργησαν σήμερα εκστρατεία ελέγχου σχετικά με τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Η εκστρατεία επικεντρώθηκε στο οδικό δίκτυο της πόλης Πάφου. Κατά τη διάρκεια της προέκυψαν 34 καταγγελίες, για αδικήματα που προβλέπονται στον περί συσκευών προσωπικής κινητικότητας νόμο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν:

- 14 πρόσωπα για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης

- 10 πρόσωπα για παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας

 - 4 πρόσωπα για μεταφορά αντικειμένων τοποθετημένων στη συσκευή προσωπικής κινητικότητας 

- 1 πρόσωπο για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης

- 1 πρόσωπο για μη συμμόρφωση σε φωτεινούς σηματοδότες και σήματα τροχαίας κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας 

- 1 πρόσωπο για παράλειψη να κάνει κατάλληλο σήμα χεριού κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας

- 3 πρόσωπα για μη λήψη μέτρων φύλαξης της συσκευής προσωπικής κινητικότητας τους, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρησιμοποιηθεί από ανήλικο πρόσωπο κάτω των 17 ετών

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