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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στις αρχές: Όχημα άρπαξε φωτιά κοντά σε δάσος

 27.09.2026 - 16:31
Συναγερμός στις αρχές: Όχημα άρπαξε φωτιά κοντά σε δάσος

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 2026 και ώρα 15:37, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε περιοχή της κοινότητας Σιας, της επαρχίας Λευκωσίας, σε μικρή απόσταση από το κρατικό δάσος Καρρής.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:00, αφού έκαψε μικρή έκταση από ξερά χόρτα και ένα ιδιωτικό όχημα.

 Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από την ανάφλεξη οχήματος.

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