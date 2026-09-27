Συναγερμός στις αρχές: Όχημα άρπαξε φωτιά κοντά σε δάσος

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα
Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:00, αφού έκαψε μικρή έκταση από ξερά χόρτα και ένα ιδιωτικό όχημα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από την ανάφλεξη οχήματος.
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