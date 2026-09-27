Συναγερμός στις αρχές: Όχημα άρπαξε φωτιά κοντά σε δάσος

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:00, αφού έκαψε μικρή έκταση από ξερά χόρτα και ένα ιδιωτικό όχημα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από την ανάφλεξη οχήματος.