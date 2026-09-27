Συναγερμός στη Βρετανία: Πέντε άνδρες φέρεται να ετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια

Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, σε 85 νοικοκυριά έχει δοθεί οδηγία εκκένωσης για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης τρομοκρατίας, προκειμένου να εξακριβωθεί η φύση του περιστατικού και όλες οι σχετικές παράμετροι.

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι εργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ρίτσαρντ Οκόνε, ευχαριστώντας την τοπική κοινωνία για τη συνεργασία και την κατανόηση παρά την αναστάτωση που έχει προκληθεί.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των Αρχών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη RAF Fairford

Κάτοικος της περιοχής, η οποία ζει κοντά στη RAF Fairford εδώ και περίπου 50 χρόνια, δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τις τελευταίες εβδομάδες.

Μιλώντας στο Press Association, ανέφερε ότι είχαν τοποθετηθεί «πολύ βαριά οχήματα» σε όλες τις εισόδους της βάσης, ενώ σε ορισμένα σημεία, όπως στις οδούς Dunfield Loop και Whelford Road, είχαν τοποθετηθεί και μεγάλα τσιμεντένια εμπόδια πίσω από τις πύλες.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των ερευνών ούτε για τη σύνδεση των συλληφθέντων με το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr