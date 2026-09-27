Cyprus Forum: Δεν θα συμμετέχουν Στεφάνου και στελέχη του ΑΚΕΛ - O λόγος

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα
Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ανάλογη στάση θα τηρήσουν και τα άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν προσκληθεί στο Cyprus Forum.
"Η υστερική ρητορική της ακροδεξιάς δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο στον τόπο μας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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