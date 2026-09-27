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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Cyprus Forum: Δεν θα συμμετέχουν Στεφάνου και στελέχη του ΑΚΕΛ - O λόγος

 27.09.2026 - 16:50
Cyprus Forum: Δεν θα συμμετέχουν Στεφάνου και στελέχη του ΑΚΕΛ - O λόγος

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου ενημέρωσε το Σάββατο τους διοργανωτές του Cyprus Forum ότι δεν θα συμμετέχει στις εργασίες του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ανάλογη στάση θα τηρήσουν και τα άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν προσκληθεί στο Cyprus Forum.

"Η υστερική ρητορική της ακροδεξιάς δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο στον τόπο μας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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