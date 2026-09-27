Cyprus Forum: Δεν θα συμμετέχουν Στεφάνου και στελέχη του ΑΚΕΛ - O λόγος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ανάλογη στάση θα τηρήσουν και τα άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν προσκληθεί στο Cyprus Forum.

"Η υστερική ρητορική της ακροδεξιάς δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο στον τόπο μας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.