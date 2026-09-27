Το απίστευτο deal που γύρισε μπούμερανγκ: Πλήρωνε 90χρονη για να πάρει το σπίτι της και πέθανε πρώτος!

Το 1965, στο Αρλ της Γαλλίας, ένας νεαρός συμβολαιογράφος, ο Αντρέ-Φρανσουά Ραφρέ, πίστευε ότι είχε βρει μια εξαιρετική ευκαιρία για αγορά ακινήτου, κάνοντας μια συμφωνία που για τα δεδομένα της εποχής έμοιαζε εντελώς ιδανική.

Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει πως η ηλικιωμένη γυναίκα με ην οποία υπέγραψε το συμβόλαιο, θα γινόταν ο μακροβιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η συμφωνία που έμοιαζε σίγουρη

Ο Ραφρέ συμφώνησε να αποκτήσει την κυριότητα του διαμερίσματος μιας ηλικιωμένης γειτόνισσάς του, της Ζαν Καλμάν, η οποία τότε πλησίαζε τα 90. Η συμφωνία προέβλεπε ότι εκείνος θα της κατέβαλλε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό μέχρι τον θάνατό της. Μετά τον θάνατό της, το ακίνητο θα περνούσε πλήρως στην κατοχή του, έχοντας συνολικά κοστίσει λιγότερο από την τότε αγοραία αξία του.

Το προσδόκιμο ζωής στα τέλη της δεκαετίας του 60, ήταν κοντά στα 72 χρόνια, επομένως η επένδυση έμοιαζε απολύτως λογική, ωστόσο υπήρξε ένας παράγοντας που δεν μπορούσε να προβλέψει, καθώς η Καλμάν έζησε όχι απλά μερικά χρόνια παραπάνω από το αναμενόμενο, αλλά δεκαετίες. Έτσι οι μηνιαίες πληρωμές συνεχίστηκαν πολύ παραπάνω από όσο περίμενε.

Ο αγοραστής πέθανε πρώτος

Το 1995, 30 χρόνια μετά την υπογραφή του συμβολαίου, ο Ραφρέ πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όμως η Καλμάν, ήταν ακόμη ζωντανή και εξακολουθούσε να κατοικεί στο διαμέρισμά της. Το συμβόλαιο όμως δεν σταμάτησε να ισχύει μετά τον θάνατο του συμβολαιογράφου, καθώς η χήρα του ανέλαβε να συνεχίσει τις μηνιαίες πληρωμές όπως προέβλεπε η συμφωνία.

Η ιστορία τελειώνει το 1997 με την Καλμάν να φεύγει από την ζωή σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών, όντας ο μακροβιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η οικογένεια του Ραφρέ είχε καταβάλει στην γυναίκα ένα συνολικό ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ την αρχική αγοραστική αξία του διαμερίσματος.

Η ειρωνεία της ιστορίας δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την ίδια την Καλμάν. Όπως είχε πει με χαρακτηριστική ψυχραιμία και χιούμορ, «στη ζωή, μερικές φορές κάνεις κακές συμφωνίες». Η υπόθεση έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των απρόβλεπτων κινδύνων μιας συμφωνίας με ισόβια πρόσοδο: μια επένδυση που βασίζεται σε υπολογισμούς για το προσδόκιμο ζωής μπορεί να ανατραπεί πλήρως όταν η πραγματικότητα ξεπεράσει κάθε στατιστική πρόβλεψη.

Πηγή: gazzetta.gr