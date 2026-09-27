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ΔΙΕΘΝΗ

Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και μπλακ άουτ στις ΗΠΑ - Έμειναν χωρίς ρεύμα 75.000 - Φόβοι για πλημμύρες

 27.09.2026 - 09:41
Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και μπλακ άουτ στις ΗΠΑ - Έμειναν χωρίς ρεύμα 75.000 - Φόβοι για πλημμύρες

Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από το Σάββατο το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες.

Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τέσσερις Πολιτείες των βορειοανατολικών ΗΠΑ είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Κύπρου), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.com.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το νησί Λονγκ Άιλαντ. Κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων αναμένονται επίσης σε ορισμένα σημεία, πρόσθεσε.

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware.

Στον ΟΗΕ, όπου ηγέτες χωρών από όλο τον κόσμο είναι συγκεντρωμένοι για τη Γενική Συνέλευση, τα μέσα ενημέρωσης κλήθηκαν να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους τον εξοπλισμό τους που ήταν τοποθετημένος έξω από το κτίριο, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ακυρώθηκαν επίσης αρκετές εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη. «Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσαν οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης στο Σέντραλ Παρκ, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν μεταξύ άλλων ο Λένι Κράβιτζ, η Λόριν Χιλ και η Αλίσια Κις.

Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστώνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Λόγω των καιρικών συνθηκών ακυρώθηκαν και οι συναυλίες του Βρετανού σταρ της ποπ Εντ Σίραν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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