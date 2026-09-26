H κρυφή εγγονή του Πούτιν: Η 9χρονη Έλσα που γεννήθηκε με το επίθετο Ζελένσκι, αλλά «βαφτίστηκε» Τιχόνοβα

Κι αν μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάτι περίεργο, αυτό που ακολουθεί, θα μπορούσε όντως να περιλαμβάνεται σαν κεφάλαιο σε μια κατασκοπευτική ταινία: το αρχικό επίθετο της μικρής και αυτό του - κατά κάποιο τρόπο - «γαμπρού» του τσάρου είναι ίδιο με ενός προσώπου που μισεί όσο κανένα άλλο εδώ και κάποια χρόνια (με τα αισθήματα, βέβαια, να είναι αμοιβαία και από την άλλη πλευρά): αυτό του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι!

Σύμφωνα με έρευνα που έκαναν ανεξάρτητοι Ρώσοι δημοσιογράφοι, βασιζόμενοι σε διαρρεύσαντα αρχεία της ρωσικής υπηρεσίας συνοριακού ελέγχου, η φερόμενη ως εγγονή του Ρώσου προέδρου φέρεται να είναι η 8χρονη Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα. Και η ιστορία που ακολουθεί για εκείνη, τη μητέρα και τον πατέρα της - το επίθετο του οποίου τελικά... εξαφανίστηκε - είναι ενδιαφέρουσα.

Όπως αναφέρει το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο Agentstvo, επικαλούμενο έρευνα του δημοσιογραφικού οργανισμού Proekt, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν το όνομα του παιδιού σε βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης της Ρωσίας.

Η Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και φέρεται να είναι κόρη της 40χρονης Κατερίνα Τιχόνοβα - της νεότερης από τις δύο δημοσίως γνωστές κόρες του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Λούντμιλα Οκερέτναγια - και του 56χρονου Ρώσου χορευτή μπαλέτου και σκηνοθέτη Ιγκόρ Ζελένσκι.

Τα αρχεία φέρονται να αναφέρουν ότι το παιδί χρησιμοποιεί το επώνυμο της μητέρας του, Τιχόνοβα, και όχι το «Ζελένσκαγια», τη θηλυκή μορφή του επώνυμουτου πατέρα του. Η έρευνα των δημοσιογράφων δεν ξεκαθαρίζει την αιτία που «εξαφανίστηκε» το «Ζελένσκι» (αν και είναι, μάλλον, προφανές) από το πλήρες όνομα του κοριτσιού, ενώ αυτό που τη συνδέει με τον πατέρα της, είναι το πατρώνυμο «Ιγκόρεβνα» που παραπέμπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον πατέρα της, Ιγκόρ Ζελένσκι.

Η κόρη του τσάρου, η πτυχιούχος μαθηματικών - φυσικής και πρώην χορεύτρια Κατερίνα Τιχόνοβα είχε γεννηθεί ως Κατερίνα Πούτινα, ωστόσο εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί διαφορετικό επώνυμο. Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια ότι η Τιχόνοβα είναι κόρη του, αν και έρευνες μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις την αναφέρουν ως μέλος της οικογένειάς του.

Τα ταξίδια στη Γερμανία και την Κροατία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν από τις κρατικές ρωσικές Αρχές, το πρώτο ταξίδι της Έλσα εκτός Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2019, λίγο πριν συμπληρώσει τα δύο της χρόνια.

Η μικρή φέρεται να ταξίδεψε μαζί με τους δύο γονείς της με ιδιωτικό αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Air Hamburg, η οποία πλέον ανήκει στην παγκόσμια αεροπορική εταιρεία του μεγιστάνα Τόμας Φλορ, VistaJet. Η οικογένεια (χωρίς να είναι γνωστό αν η Τιχόνοβα με τον Ζελένσκι ήταν παντρεμένοι ή αρραβωνιασμένοι) παρέμεινε για ακριβώς δύο μήνες στο Μόναχο, όπου ο Ιγκόρ Ζελένσκι εργαζόταν τότε (και από το 2016) ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Μπαλέτου της Βαυαρίας.



Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, όπως επισημαίνουν με τα ίδια αρχεία, η Έλσα ταξίδεψε στην Κροατία με ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Bombardier Global 5000. Και στις δύο περιπτώσεις, τα στοιχεία συνοριακού ελέγχου φέρονται να την καταγράφουν ως Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα.

Το Proekt αναμένεται να δημοσιεύσει ευρύτερη έρευνα με τίτλο «Fellow Travelers», η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι και μέλη της ρωσικής ελίτ ταξιδεύουν, με ποιους συνοδεύονται και ποια αεροσκάφη χρησιμοποιούν. Μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα της διαρρεύσασας βάσης δεδομένων δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ούτε το Κρεμλίνο ούτε η οικογένεια του Ρώσου προέδρου έχουν σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις.

«Η κόρη ενός διάσημου άνδρα»

Οι έρευνες που έχουν γίνει, αποκάλυψαν ότι ο Ζελένσκι και η Τιχόνοβα ήρθαν κοντά όταν εκείνος ήταν διευθυντής μπαλέτου στο Μουσικό Θέατρο της Μόσχας, μεταξύ 2011 και 2016. Πηγές ανέφεραν πως η Τιχόνοβα άρχισε να παρακολουθεί παραστάσεις στο θέατρο λίγο μετά την έναρξη της εργασίας του Ζελένσκι εκεί.

«Τους έβλεπαν μαζί μετά τις παραστάσεις», ανέφερε μια πηγή, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έλεγε κατά καιρούς στο προσωπικό, όταν η Τιχόνοβα παρευρισκόταν στις παραστάσεις, ότι «απόψε έρχεται η κόρη ενός διάσημου άνδρα».

Η Τιχόνοβα έφτανε στις παραστάσεις μόνη της και καθόταν στη θέση της αφού έσβηναν τα φώτα, ανέφεραν πηγές, προσθέτοντας πως δεν είχε σωματοφύλακες και συμπεριφερόταν «πολύ διακριτικά», σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει την προσοχή.

Η σχέση μεταξύ της Τιχόνοβα και του Ζελένσκι ήταν ένα ανοιχτό μυστικό στον κόσμο του μπαλέτου σε όλη τη Μόσχα, ενώ συνεχίστηκε και μετά το 2013, όταν εκείνη παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Κιρίλ Σαμάλοφ, με τον οποίο χώρισαν στις αρχές του 2018. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, ήταν παντρεμένος με την χορεύτρια Γιάνα Σερεμπριάκοβα, με την οποία έχουν τρία παιδιά.

Η ύπαρξη του παιδιού είχε αποκαλυφθεί το 2022

Η ύπαρξη της κόρης της Κατερίνα Τιχόνοβα και του Ιγκόρ Ζελένσκι είχε γίνει γνωστή για πρώτη φορά το 2022, σε κοινή έρευνα των μέσων Important Stories και Der Spiegel.

Οι δημοσιογράφοι είχαν αναφέρει τότε ότι είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε διαβατήριο του παιδιού, ταξιδιωτικά έγγραφα και λίστα επιβατών από πτήση τσάρτερ μεταξύ Μονάχου και Μόσχας.

Τα έγγραφα, σύμφωνα με την έρευνα, έδειχναν ότι η οικογένεια ταξίδευε μαζί με δύο νταντάδες, έναν δάσκαλο πιάνου και μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας του Ρώσου προέδρου. Οι δημοσιογράφοι είχαν τότε αποκαλύψει την ύπαρξη του παιδιού, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσουν, για ηθικούς λόγους, το όνομά του. Είχαν, ωστόσο, αναφέρει πως γεννήθηκε το 2017 και έφερε το πατρώνυμο «Ιγκόρεβνα».

Διαπίστωσαν, επίσης, ότι η Τιχόνοβα είχε ταξιδέψει στο Μόναχο περισσότερες από 50 φορές μεταξύ του 2017 και του 2019, ενώ ο σύντροφός της ήταν επικεφαλής του Κρατικού Μπαλέτου της Βαυαρίας. Ένα έγγραφο που εξασφάλισαν οι δημοσιογράφοι έδειχνε, μάλιστα, ότι ετοιμαζόταν να μετακομίσει στη Γερμανία στα τέλη του 2019.

Ο Ζελένσκι αποχώρησε από το Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η διοίκηση της όπερας ανέφερε αργότερα ότι του είχε ασκήσει πιέσεις να αποχωρήσει, αφού αρνήθηκε να καταδικάσει δημοσίως την εισβολή.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με τα παιδιά και τα εγγόνια του, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενώ και το Κρεμλίνο αρνείται γενικά να σχολιάσει έρευνες που αφορούν την οικογένεια του Ρώσου προέδρου.

Πηγή: protothema.gr