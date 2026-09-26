Απίστευτη ιστορία: 5χρονη μπήκε στην εφηβεία όταν ήταν μόλις 10 μηνών - Η μάχη για να παραμείνει παιδί

Η μητέρα της, Σόφι Ντουμάς, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν ένας επισκέπτης υγείας που παρατήρησε ότι ο ιστός στο στήθος του μωρού φαινόταν διογκωμένος και συνέστησε περαιτέρω έλεγχο.

Μετά από σειρά εξετάσεων, η Σιένα διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη (central precocious puberty - CPP), μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος ξεκινά πολύ νωρίς να στέλνει τα σήματα που ενεργοποιούν την εφηβεία.

Οι δύσκολες εξετάσεις και η διάγνωση

Η μητέρα της περιγράφει τις διαδικασίες διάγνωσης ως ιδιαίτερα δύσκολες για όλη την οικογένεια. Η μικρή υποβλήθηκε σε ειδικές δοκιμασίες ορμονικής διέγερσης, με επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες, ενώ χρειάστηκε να κάνει και ακτινογραφίες για τον προσδιορισμό της «οστικής ηλικίας» της.

5-year-old girl who started going through puberty as a baby due to rare condition may freeze her eggs https://t.co/i5WyGtnkcy pic.twitter.com/jg6aPk6QZc — New York Post (@nypost) September 25, 2026

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να περνά όλα αυτά», ανέφερε η μητέρα της, περιγράφοντας πως πολλές φορές η μόνη λύση για να ηρεμήσει το μωρό ήταν ο θηλασμός κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν και μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να αποκλείσουν πιθανές ανωμαλίες στον εγκέφαλο που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέονται με την πάθηση. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά.

Θεραπεία με ορμονικούς αναστολείς

Η Σιένα ξεκίνησε θεραπεία με ενέσεις ενός φαρμάκου που λειτουργεί ως αναστολέας των ορμονών της εφηβείας. Σήμερα, στα 5 της χρόνια, συνεχίζει να κάνει την ένεσή της κάθε τέσσερις εβδομάδες. Η θεραπεία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ή 12 ετών, ανάλογα με την ανάπτυξη και την οστική της ηλικία. Χωρίς θεραπεία, η μικρή θα είχε προχωρήσει σε πλήρη εφηβεία πολλά χρόνια νωρίτερα από τα συνομήλικα παιδιά της.

Η αγωνία για το μέλλον

Αν και η πρώιμη ήβη δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή, μπορεί να επηρεάσει το τελικό ύψος του παιδιού, καθώς η ανάπτυξη μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Η μητέρα της ανησυχεί επίσης για τις ψυχολογικές επιπτώσεις, καθώς η Σιένα ήδη έχει αντιμετωπίσει πειράγματα από άλλα παιδιά στο σχολείο λόγω αλλαγών στην εμφάνισή της. Παράλληλα, εξετάζει όλες τις πιθανότητες για το μέλλον της κόρης της, ακόμη και την επιλογή της κατάψυξης ωαρίων, σε περίπτωση που η πάθηση επηρεάσει τη γονιμότητά της αργότερα. «Όταν διαγνώστηκε, φοβήθηκα ότι ίσως κάποια μέρα να μην μπορεί να κάνει τη δική της οικογένεια, αν αυτό είναι κάτι που θα θέλει», είπε. Προς το παρόν, η Σόφι προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την παιδική ηλικία της κόρης της. Η μικρή λατρεύει τις νεράιδες και τους χαρακτήρες της Disney και η μητέρα της σχεδιάζει να την πάει στη Disneyland, ώστε να συνεχίσει να απολαμβάνει τη μαγεία της ηλικίας της. «Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί», λέει η μητέρα της. «Η παιδική ηλικία δεν πρέπει να χαθεί πριν την ώρα της».

Πηγή: protothema.gr