Τι θα κάνει ο Αβέρωφ; Έντονος προβληματισμός στην Πινδάρου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 της δημοσιογράφου, Χρυστάλας Βιλάνου, παρά τις επαφές του κ. Αβέρωφ με στελέχη της παράταξης, οι προθέσεις του παραμένουν χωρίς ξεκάθαρη απάντηση, διατηρώντας την ηγεσία σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε δηλώσεις του ο Ευθύμιος Δίπλαρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗΣΥ, τόνισε «αλίμονο ο άνθρωπος που υπηρέτησε την παράταξη τόσα χρόνια και μάλιστα ως Πρόεδρος με όλα όσα επισυνέβηκαν το 2023, δεν πιστεύω ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα είναι υποψήφιος εκτός διαδικασιών. Υπάρχει ανησυχία στα μέλη, αλλά να θυμόμαστε ότι παρόμοιες διαδικασίες είχαμε και στο παρελθόν.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ο Νίκος Κατσουρίδης, Πρώην Βουλευτής ανέφερε σε δηλώσεις του, «τι είπε ο κύριος Νεοφύτου, θεωρώ είναι ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι πλέον η απόφαση είναι στον ΔΗΣΥ. Δηλαδή υποψήφιος του ΔΗΣΥ ή υποψήφιος χωρίς τον ΔΗΣΥ.»

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις φαίνεται να επισπεύδουν τον εσωκομματικό σχεδιασμό για το 2028, όπως γράφει το ρεπορτάζ ενώ η ηγεσία του ΔΗΣΥ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο παρασκήνιο, οι σχέσεις Αβέρωφ Νεοφύτου και Αννίτας Δημητρίου παραμένουν δύσκολες, ενώ στο κάδρο εξακολουθεί να βρίσκεται και ο Γιώργος Παμπορίδης.

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