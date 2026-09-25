VIDEO - Στο επίκεντρο ο Αβέρωφ - Νέα δεδομένα για τις Προεδρικές και προβληματισμός στον ΔΗΣΥ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Alpha, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξακολουθεί να αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την υποψηφιότητά του, χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν θα κινηθεί μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος ή εάν θα επιλέξει διαφορετική διαδρομή.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνδέει την τελική του απόφαση με την πορεία του Κυπριακού και ειδικότερα με το κατά πόσον θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του προκαλούν κινητικότητα στην Πινδάρου. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιμένει στη σημασία των εσωκομματικών διαδικασιών, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Ονούφριο Κουλλά, να δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να διανοηθεί υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός των διαδικασιών του κόμματος.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επόμενο βήμα του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και στο πώς θα εξελιχθούν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ, καθώς η Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σε σημαντικό βαθμό το σκηνικό και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει του 2028.

Δείτε το ρεπορτάζ: