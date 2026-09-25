Πακιστάν: Βάζουν χριστιανούς να καθαρίζουν τοξικούς υπονόμους χωρίς μάσκες και προστασία - Δεκάδες νεκροί, ασθένειες και μισθοί πείνας

Οι Χριστιανοί αποτελούν μόλις το 1,37% του πληθυσμού στο Πακιστάν, αλλά υπερεκπροσωπούνται σε επικίνδυνες και βαριές εργασίες. Έτσι αντιπροσωπεύουν το 80% των εργαζομένων στον καθαρισμό των αποχετεύσεων, όπου κατά κανόνα εργάζονται χωρίς στολές, μάσκες ή άλλο εξοπλισμό ασφαλείας.

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Η έκθεση αναφέρει ότι από τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 16 θάνατοι εργαζομένων από ασφυξία λόγω εισπνοής τοξικών αερίων, ενώ πολλές δεκάδες είναι οι θάνατοι για τον ίδιο λόγο τα τελευταία χρόνια. Από το 1988 οι θάνατοι Χριστιανών εργαζομένων στην αποχέτευση υπολογίζονται σε 70.

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους (78,6%) δεν έχει λάβει ποτέ προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ το 57,1% έχουν τραυματιστεί. Άλλη έρευνα έδειξε ότι το 14% των εργαζομένων έτυχε να είναι παρόντες στον θάνατο συναδέλφου μέσα στις εφιαλτικές συνθήκες των υπονόμων.

Το 77% πλήρωσε τα έξοδα υγείας από την τσέπη του και πάρα πολλοί ανέφεραν παθήσεις, όπως τυφοειδή πυρετό και ηπατίτιδα. Όλα αυτά με μισθούς πείνας για 18.000 με 25.000 ρουπίες τον μήνα (57 με 79 ευρώ). Πρόκειται για μια εφιαλτική κατάσταση που στήνεται από τις αγγελίες εύρεσης εργασίας.

Κράτος και δήμοι δημοσιεύουν αγγελίες που λένε ότι ο καθαρισμός υπονόμων προορίζεται αποκλειστικά για μη μουσουλμάνους και άτομα από κατώτερες κάστες.

Οι τοπικές Αρχές προσφέρουν μάλιστα συμβάσεις 89 ημερών, ώστε να αποφεύγουν τη μονιμοποίηση, τις συντάξεις και κάθε άλλο εργασιακό δικαίωμα. Αν πάλι οι εργαζόμενοι ζητήσουν μέσα προστασίας, απολύονται.

Σε αυτές τις συνθήκες, το 55% των εργαζομένων λένε ότι η θρησκευτική τους ταυτότητα ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή τη δουλειά και το 44% δηλώνουν ότι υφίστανται καθημερινά διακρίσεις για τη δουλειά που κάνουν.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας και της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, καλεί τον ΟΗΕ να λάβει επειγόντως μέτρα για το ζήτημα. Παράλληλα, ζητά την αποστολή ειδικών εισηγητών στο Πακιστάν αλλά και τη δικαστική δίωξη των δημοτικών αρχών και εργολάβων για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.