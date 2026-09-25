Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία

 25.09.2026 - 12:33
Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία

Δύο άνθρωποι, ένας 65χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα στη Λούκα της περιφέρειας της Τοσκάνης, στη βορειοδυτική Ιταλία.

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε τριώροφο κτίριο, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 13 άνθρωποι, με διαφορετικής σοβαρότητας τραύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν και ένα βρέφος από το τριώροφο κτίριο, όπου η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αρκετές οικογένειες είχαν βγει στα μπαλκόνια του κτιρίου περιμένοντας βοήθεια από τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι σοροί των δύο θυμάτων βρέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Τα θύματα ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι, ενώ η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα και, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, πέθανε από εισπνοή καπνού που προήλθε από τα προϊόντα καύσης.

Την ίδια ώρα, ο δήμος της Λούκα έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων που απομακρύνθηκαν από το κτίριο, το οποίο πλέον έχει κριθεί ακατάλληλο προς κατοίκηση.

Μεταξύ των τραυματιών, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εγκαυμάτων της Πίζας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μάστορας – Καληφώνη: Νέα κρίση στη σχέση τους; «Θεωρώ ότι ο χωρισμός είναι οριστικός»

 25.09.2026 - 12:25
Επόμενο άρθρο

Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

 25.09.2026 - 12:42
Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κινήθηκε γύρω από το Κυπριακό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

  •  25.09.2026 - 06:25
Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

  •  25.09.2026 - 06:22
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΕΣ - «Δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου» η οικονομική ενίσχυση Χριστοδουλίδη

  •  25.09.2026 - 11:46
Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα - Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους

  •  25.09.2026 - 13:51
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ

  •  25.09.2026 - 12:42
«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

  •  25.09.2026 - 13:43
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο

  •  25.09.2026 - 11:56
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα