Ερντογάν: Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρουμε τα F-35, ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «θετική βούληση» για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής των F-35.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Άγκυρα περιμένει πλέον κινήσεις που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της συνεργασίας στον τομέα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ζήτημα των F-35 στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις

Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον, καθώς η τουρκική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος μέσω της απόκτησης νέων μαχητικών τεχνολογίας πέμπτης γενιάς.

Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν η «θετική διάθεση» που επικαλέστηκε ο Τούρκος πρόεδρος θα μετατραπεί σε επίσημες αποφάσεις από την αμερικανική κυβέρνηση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Πηγή: protothema.gr