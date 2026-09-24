Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Αυτές τις ουσίες του χορήγησαν - Το μυστήριο με την προποφόλη πριν από την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στον τραγουδιστή φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για μέθη και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι, όταν ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη «προποφόλη».

Το τι ακριβώς χορηγήθηκε, σε ποια ποσότητα και σε ποια χρονική στιγμή παραμένει αντικείμενο της έρευνας και αναμένεται να διασταυρωθεί με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος τους, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Το τηλεφώνημα που δείχνει προς τη μιδαζολάμη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το τηλεφώνημα που έγινε μέσα από το ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη επικοινωνία έγινε αναφορά στη μιδαζολάμη, με την εργαζόμενη που τηλεφώνησε να ζητά οδηγίες για το τι μπορεί να γίνει μετά τη χορήγησή της.

Παράλληλα, προκύπτει ότι στον τραγουδιστή είχε ήδη δοθεί Anexate, δηλαδή φλουμαζενίλη.

Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική. Η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται ως παράγοντας αναστροφής της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών. Μάλιστα, οι επίσημες οδηγίες για την ενδοφλέβια μιδαζολάμη προβλέπουν ότι φλουμαζενίλη πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται για καταστολή.

Με απλά λόγια, το γεγονός ότι φέρεται να χορηγήθηκε Anexate ενισχύει σημαντικά το σενάριο της μιδαζολάμης, χωρίς όμως από μόνο του να αποδεικνύει ότι αυτή ήταν η μοναδική ουσία που χρησιμοποιήθηκε.

Γιατί ακούστηκε η λέξη «προποφόλη»

Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο στοιχείο κρατά ανοιχτό το ερώτημα. Μία από τις γραμματείς του ιατρείου φέρεται να έχει καταθέσει ότι, στα κρίσιμα λεπτά, άκουσε να αναφέρονται οι λέξεις «μέθη» και «προποφόλη».

Η προποφόλη είναι διαφορετικό φάρμακο από τη μιδαζολάμη. Πρόκειται για ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής.

Υπάρχει όμως μία κρίσιμη διαφορά: η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό φαρμακολογικό αντίδοτο ή παράγοντα αναστροφής, σε αντίθεση με τη μιδαζολάμη, για την οποία υπάρχει η φλουμαζενίλη. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε αξιολόγηση του FDA, όπου η δυνατότητα αναστροφής των βενζοδιαζεπινών με φλουμαζενίλη αντιπαραβάλλεται με την προποφόλη, για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος παράγοντας.

Γι' αυτό και η πληροφορία περί χορήγησης «αντιδότου» δεν παραπέμπει στην προποφόλη, αλλά στη μιδαζολάμη ή άλλη βενζοδιαζεπίνη.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η λέξη «προποφόλη» να ακούστηκε για διαφορετικό λόγο ή ακόμη και να είχαν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία ουσίες. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο που πρέπει να αποσαφηνίσει η έρευνα.



Τι πρέπει να απαντήσουν οι τοξικολογικές

Οι Αρχές καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν τέσσερα βασικά ζητήματα: ποια ουσία ή ουσίες χορηγήθηκαν στον Μαζωνάκη, ποιος τις χορήγησε, σε ποια δοσολογία και σε ποια χρονική σχέση με την πλασμαφαίρεση και την κατάρρευσή του.

Μέχρι σήμερα έχει προκύψει από τις καταθέσεις ότι είχε προηγηθεί κάποιου είδους «μέθη». Το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο, η φερόμενη αναφορά στη μιδαζολάμη, η χορήγηση Anexate και η ξεχωριστή μαρτυρία για την προποφόλη δημιουργούν πλέον δύο παράλληλες γραμμές έρευνας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η μιδαζολάμη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή, υπόταση, απόφραξη αεραγωγού ή άπνοια, γι' αυτό και οι επίσημες οδηγίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και άμεση δυνατότητα υποστήριξης της αναπνοής κατά τη χορήγησή της.

Το ερώτημα που απομένει είναι εάν αυτό ήταν το μόνο κατασταλτικό που χορηγήθηκε ή εάν η αναφορά στην προποφόλη κρύβει ένα ακόμη κομμάτι όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Πηγή: protothema.gr