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ΕΛΛΑΔΑ

Οι απαιτήσεις της Ιωάννας Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού - Ζήτησε να βαφτεί το κελί, να αλλαχθούν όλα τα είδη υγιεινής

 24.09.2026 - 10:58
Οι απαιτήσεις της Ιωάννας Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού - Ζήτησε να βαφτεί το κελί, να αλλαχθούν όλα τα είδη υγιεινής

Σειρά απαιτήσεων από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στον Κορυδαλλό είχε η Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η 56χρονη ζήτησε να βαφτεί το κελί της, να αλλαχθούν όλα τα είδη υγιεινής κα να γίνει βιολογικός καθαρισμός στο κελί της. Παράλληλα, ζήτησε να προαυλίζεται μόνη της καθώς οι συγκρατούμενές της την αποκαλούν «φόνισσα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 56χρονη κρατείται στο κελί Νο3 με άλλες δύο. Η μία έχει προφυλακιστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, ενώ η δεύτερη έχει κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός εμφανίζεται ήρεμη και όλες της ημέρες αρνείται να μιλήσει με οποιονδήποτε.

Συνεχίζουν να τραγουδούν Μαζωνάκη οι κρατούμενες των φυλακών

Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ του Alpha μετέδωσε ότι οι άλλες κρατούμενες συνεχίζουν να ακούν Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023, είχε βρεθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και αφού συνομίλησε με κρατούμενες, ερμήνευσε τραγούδια του στον προαύλιο χώρο.

«Στις γυναικείες φυλακές τραγουδούν όλες μαζί Μαζωνάκη και όταν τα ραδιοφωνάκια τους έχουν τραγούδι του Μαζωνάκη, το ανοίγουν τέρμα και όλες μαζί τραγουδούν. Αλλά και από μόνες τους μέσα στην ημέρα να ξεκινά να τραγουδά και όλες οι άλλες ακολουθούν το τραγούδι» είπαν πηγές από τις φυλακές Κορδαλλού στον Alpha.

Πηγή: iefimerida.gr

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