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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δένεια η ΟΥΝΦΙΚΥΠ μετά το χθεσινό περιστατικό στη νεκρή ζώνη - «Μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

 24.09.2026 - 10:40
Στη Δένεια η ΟΥΝΦΙΚΥΠ μετά το χθεσινό περιστατικό στη νεκρή ζώνη - «Μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Συνάντηση με τον κοινοτάρχη της Δένειας, Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, θα έχει σήμερα η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μετά το χθεσινό περιστατικό στη νεκρή ζώνη, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης Αλίμ Σιντίκ να αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση θα επισημανθεί η σημασία της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στην περιοχή.

Μιλώντας την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ, ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ «συνεχίζει να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους για να συμβάλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας», προσθέτοντας ότι «τα υποκείμενα ζητήματα απαιτούν μακροπρόθεσμες πολιτικές λύσεις».

Όπως είπε, «ο ρόλος μας είναι να αποτρέψουμε την κλιμάκωση και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των γεωργών και των μελών της ειρηνευτικής δύναμης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ επιβεβαίωσε επίσης ότι η κατάσταση στη Δένεια έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.

Η σημερινή συνάντηση με τον κοινοτάρχη της Δένειας θα επικεντρωθεί, σύμφωνα με τον κ. Σιντίκ, στην ανάγκη επίδειξης «μέγιστης αυτοσυγκράτησης και αποφυγής οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στην περιοχή».

Εξάλλου, διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι γίνονται τα αναγκαία διαβήματα προς την ειρηνευτική δύναμη ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω εντάσεις, ως η πάγια πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις.

ΚΥΠΕ

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