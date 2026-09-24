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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση ΠτΔ με Αντιπρόεδρο ExxonMobil: Επί τάπητος τα επόμενα βήματα για «Γλαύκος» και «Πήγασος»

 24.09.2026 - 00:33
Συνάντηση ΠτΔ με Αντιπρόεδρο ExxonMobil: Επί τάπητος τα επόμενα βήματα για «Γλαύκος» και «Πήγασος»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, το απογευμα, συνάντηση με τον κ. John Ardill, Αντιπρόεδρο, αρμόδιο για Παγκόσμιες Έρευνες (Global Exploration), της ExxonMobil.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ExxonMobil και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή παρουσία της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ και σημείωσε ότι η κήρυξη των δύο ανακαλύψεων ως εμπορικά αξιοποιήσιμων αποτελεί σημαντικό ορόσημο, το οποίο δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μετάβαση στην επόμενη φάση 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ταχύτερη δυνατή προώθηση της ανάπτυξης των ανακαλύψεων. Τόνισε δε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί και της επίσπευσης της αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης, με στόχο την υποβολή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής το συντομότερο δυνατόν και την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών προς τη λήψη Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε, παράλληλα, ότι η αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ενεργειακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και για διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενή συνεργασία με την ExxonMobil, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο, με στόχο οι επιτυχίες της ερευνητικής δραστηριότητας να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης και παραγωγής.

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