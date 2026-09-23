«Το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ» - Ο Πεζεσκιάν απαντά στις απειλές Τραμπ

Απαντώντας στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να «εξαφανίσει» την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, ο Ιρανός πρόεδρος επεσήμανε: «Η αντίσταση του ιρανικού λαού θα ενταθεί μπροστά στις κυρώσεις, την αυξανόμενη πίεση και την αυξανόμενη εκφοβιστική τακτική».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Πεζεσκιάν επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού που εμποδίζει τα ιρανικά πλοία να χρησιμοποιούν μια βασική θαλάσσια οδό του Κόλπου. «Δεν μπορεί να ισχύει το ότι όλοι επωφελούνται από το Στενό του Ορμούζ, ενώ σε εμάς μας αρνείται η πρόσβαση», είπε.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ΗΠΑ, η αντιπροσωπεία των οποίων αποχώρησε από την αίθουσα κατά την έναρξη της ομιλίας του Πεζεσκιάν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας χαρακτήρισε τρομοκράτες, είμαστε όμως τα θύματα της τρομοκρατίας»

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας χαρακτήρισε τρομοκράτες. Εμείς όμως είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιράν. Στη συνέχεια, έδειξε μια φωτογραφία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κατά της κατοικίας του, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, παρουσίασε φωτογραφίες μερικών από τους περισσότερους από 175 πολίτες, τα δύο τρίτα των οποίων ήταν παιδιά, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, σκοτώθηκαν σε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ενός δημοτικού σχολείου στο Μινάμπ και ενός αθλητικού συγκροτήματος στο Λαμέρντ εκείνη την ημέρα. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι επιτέθηκαν στο Λαμέρντ και δήλωσαν ότι εξακολουθούν να διερευνούν τα γεγονότα στο Μινάμπ. «Ο αθώος λαός μας έχει αποτελέσει στόχο δειλών επιθέσεων και επιθετικών ενεργειών εναντίον της χώρας μας. Και αμυνθήκαμε με όλη μας τη δύναμη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

«Ένδειξη νοοτροπίας εκφοβισμού η απειλή Τραμπ»

Στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη (22/9), ο Τραμπ δήλωσε ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση» – είτε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα επέτρεπε στους Ιρανούς να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους, είτε να «εξαφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνει γρήγορα»

Ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη απειλή ως «ένδειξη νοοτροπίας εκφοβισμού». «(Ο Τραμπ) πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίσταση του ιρανικού λαού θα ενταθεί μόνο μπροστά στις κυρώσεις, την αυξημένη πίεση και την εντεινόμενη εκφοβιστική τακτική. Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι ούτε θα γονατίσουμε», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να αποδεχόμαστε τη γλώσσα της βίας».

«Όχι πυρηνικά όπλα και όχι περιορισμοί στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία»

Επανέλαβε, επίσης, ότι το Ιράν δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά του να διαθέτει ένα πρόγραμμα πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. «Το λέμε ξεκάθαρα: όχι πυρηνικά όπλα και όχι περιορισμοί στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία».

Ο Τραμπ υποστήριξε στην ομιλία του ότι ο πόλεμος είχε εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα και απαίτησε από τους ηγέτες του να «αποκηρύξουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες».

Την Τρίτη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση διαμεσολαβητών από το Κατάρ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ελπίζει οι συζητήσεις – οι πρώτες από τον Ιούνιο – να «αποδειχθούν εποικοδομητικές και ελπιδοφόρες», προσθέτοντας ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπακάι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες «δεν έφεραν τίποτα καινούργιο» και ότι ο Αραγκί επανέλαβε τους όρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού και της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: protothema.gr