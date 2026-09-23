Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπαφές ΥΠΕΞ με ομολόγους στη Νέα Υόρκη - Ανακοίνωσε βοήθεια προς ΛΔ Κονγκό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές ΥΠΕΞ με ομολόγους στη Νέα Υόρκη - Ανακοίνωσε βοήθεια προς ΛΔ Κονγκό

 23.09.2026 - 23:21
Επαφές ΥΠΕΞ με ομολόγους στη Νέα Υόρκη - Ανακοίνωσε βοήθεια προς ΛΔ Κονγκό

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανακοίνωσε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ύψους 100.000 ευρώ μέσω του σχετικού προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέσω του CyprusAid.

Ο κ. Κόμπος, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές με ομολόγους του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο 'Χ' ότι είχε σήμερα μια καλή πρώτη συνάντηση με την ομόλογό του από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Thérèse Kayikwamba Wagner.

Στη συνάντηση, σημείωσε, διερεύνησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου των διμερών σχέσεων. Ο κ. Κόμπος, εξέφρασε τη στήριξή του σε όλες τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας του Έμπολα και ανακοίνωσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100.000 ευρώ μέσω του σχετικού προγράμματος του ΠΟΥ, μέσω του CyprusAid.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν Δρ. Abdullatif bin Rashid Al Zayani στον οποίο επανέλαβε  την αλληλεγγύη της Κύπρου προς το Μπαχρέιν υπό το φως των πρόσφατων επιθέσεων.

Επίσης, εξέτασαν τις περιφερειακές εξελίξεις και δέσμευση να συνεχίσουν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει ο κ. Κόμπος, συζήτησαν και για τις σχέσεις ΕΕ - Μπαχρέιν ενόψει της Συνόδου Κορυφής τον Οκτώβριο.

Ο κ. Κόμπος συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Theresa P. Lazaro, με την οποία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, «αντανακλώντας την αυξανόμενη δυναμική στις σχέσεις Κύπρου-Φιλιππίνων».

Την ενημέρωσε επίσης για την απόφαση να εγκρίνει τη Διακήρυξη της Μανίλας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ασφάλεια και την Ευημερία των Ναυτικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης
«Είσαι άχρηστος» - Όσα κατήγγειλε ο μοναχός για την υπόθεση Αββακούμ
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει
Χαμός στην Πάφο: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου
Η μικρή Αννούλα μας χρειάζεται – Δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της με τον καρκίνο
Πέραν των €10 εκ. τα ετήσια έσοδα από λαθροθηρία - «Yπάρχουν 5-10 γνωστοί λαθροθήρες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ» - Ο Πεζεσκιάν απαντά στις απειλές Τραμπ

 23.09.2026 - 22:54
Επόμενο άρθρο

Στόχος ρωσικής επίθεσης τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι, την ώρα που μιλούσε στον ΟΗΕ – Δείτε βίντεο

 23.09.2026 - 23:25
«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

Την ετοιμότητα του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

«Η Τουρκία πράττει μέγιστη υποκρισία» - Η δέσμευση ΠτΔ για το Κυπριακό και η απάντηση στον Ερντογάν

  •  23.09.2026 - 20:13
Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

Ηλεκτρισμένη η συγκυβέρνηση: Ο GSI και η κόντρα Κεραυνού- Νικόλα-Στο Προεδρικό, το βάρος της εκτόνωσης της αντιπαράθεσης

  •  23.09.2026 - 17:33
Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

Σνόμπαραν την ομιλία ΠτΔ οι Τούρκοι: Eφυγαν από την αίθουσα του ΟΗΕ όταν ξεκίνησε να μιλά (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 20:44
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαι υποψήφιος αν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό»

  •  23.09.2026 - 18:55
Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

Αγωνία για τα καύσιμα: Μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές; «Επικίνδυνη κατάσταση» (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 21:45
Τι γίνεται με το φαγητό στην Ε.Φ; – Πώς απαντά το ΥΠΑΜ μετά την έκθεση της Ελεγκτικής (VIDEO)

Τι γίνεται με το φαγητό στην Ε.Φ; – Πώς απαντά το ΥΠΑΜ μετά την έκθεση της Ελεγκτικής (VIDEO)

  •  23.09.2026 - 22:18
«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

  •  23.09.2026 - 16:33
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη 

  •  23.09.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα