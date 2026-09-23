Επαφές ΥΠΕΞ με ομολόγους στη Νέα Υόρκη - Ανακοίνωσε βοήθεια προς ΛΔ Κονγκό

Ο κ. Κόμπος, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές με ομολόγους του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο 'Χ' ότι είχε σήμερα μια καλή πρώτη συνάντηση με την ομόλογό του από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Thérèse Kayikwamba Wagner.

Στη συνάντηση, σημείωσε, διερεύνησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου των διμερών σχέσεων. Ο κ. Κόμπος, εξέφρασε τη στήριξή του σε όλες τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας του Έμπολα και ανακοίνωσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100.000 ευρώ μέσω του σχετικού προγράμματος του ΠΟΥ, μέσω του CyprusAid.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν Δρ. Abdullatif bin Rashid Al Zayani στον οποίο επανέλαβε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς το Μπαχρέιν υπό το φως των πρόσφατων επιθέσεων.

Επίσης, εξέτασαν τις περιφερειακές εξελίξεις και δέσμευση να συνεχίσουν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει ο κ. Κόμπος, συζήτησαν και για τις σχέσεις ΕΕ - Μπαχρέιν ενόψει της Συνόδου Κορυφής τον Οκτώβριο.

Ο κ. Κόμπος συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Theresa P. Lazaro, με την οποία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, «αντανακλώντας την αυξανόμενη δυναμική στις σχέσεις Κύπρου-Φιλιππίνων».

Την ενημέρωσε επίσης για την απόφαση να εγκρίνει τη Διακήρυξη της Μανίλας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ασφάλεια και την Ευημερία των Ναυτικών.