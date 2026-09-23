«Φωνάζει» ο Κοινοτάρχης της Δένειας: Πώς έγινε το νέο περιστατικό και τι καταγγέλει

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.00 το πρωί, όταν δύο γεωργοί της κοινότητας, μετέβησαν στην περιοχή για να οργώσουν, και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, με την συνοδεία μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, όπως είπε, μετέβηκαν στην περιοχή δύο Τούρκοι οι οποίοι επέβαιναν σε ένα άσπρο διπλοκάμπινο του κατοχικού στρατού, και προσπάθησαν να απομακρύνουν τους γεωργούς από την περιοχή, ισχυριζόμενοι ότι σύμφωνα με τον χάρτη που είχαν στα χέρια τους από το 1998, οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί ήταν αυτοί που παραβίαζαν την περιοχή.

Ο κ. Αλεξάνδρου πρόσθεσε ότι αυτό που διαφέρει από προηγούμενες παραβιάσεις είναι ότι σήμερα οι γεωργοί δεν έφυγαν, ενώ πρόσθεσε ότι γύρω στις 13:30 έφυγαν οι πρώτοι γεωργοί και οι υπόλοιποι γύρω στις 14:00. «Έμειναν στην περιοχή, όργωσαν, καλλιέργησαν τα χωράφια τους, τελείωσαν τις δουλειές τους και μετά έφυγαν από την περιοχή. Με αποτέλεσμα να μείνουν οι Τούρκοι παρατηρητές αυτή τη φορά».

Περιέγραψε παράλληλα ότι το τελευταίο δίμηνο καταγράφονται 2-3 φορές τέτοια περιστατικά την εβδομάδα. «Απλώς τις προηγούμενες φορές οι γεωργοί μας υποχωρούν. Υποχωρούν πάντα γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε ένταση» ανέφερε, προσθέτοντας ότι όλα τα περιστατικά αναφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Είπε ότι οι γεωργοί μεταβαίνουν καθημερινά στο σημείο για τις ανάγκες καλλιέργειας των χωραφιών τους. «Πρώτα θερίζουν οι άνθρωποι, μετά μαζεύουν τις πάλες από τα χωράφια, μετά μεταβαίνουν στην περιοχή για να οργώσουν ξανά την περιοχή, να ετοιμάσουν το έδαφος, ώστε με τις πρώτες βροχές, να ξανασπείρουν τα χωράφια τους. Για ένα χωράφι μπορεί να μεταβούν οι άνθρωποι τρεις-τέσσερις φορές για να ολοκληρωθεί η σπορά. Επομένως, χρειάζεται να πηγαίνουν καθημερινά στο σημείο» ανέφερε.

Όπως περιέγραψε το σημερινό περιστατικό, και οι δύο Τούρκοι ήταν ένστολοι, ο ένας με στρατιωτική στολή και άλλος σε στολή χρώματος μπλε, ενώ το αυτοκίνητο ήταν ένα άσπρο διπλοκάμπινο με φάρους, το σήμα του οποίου παραπέμπει σε όχημα του κατοχικού στρατού.

Την ίδια ώρα ο κοινοτάρχης της Δένειας εξέφρασε δυσαρέσκεια σε σχέση με τους χειρισμούς των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι «εκείνο που μας δυσαρεστεί είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιβληθούν στον κατοχικό στρατό».

Ανέφερε ότι σήμερα ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης, συνομιλούσε με τον κατοχικό στρατό και προσπάθησε να τους πει να φύγουν, «αλλά στην ουσία ήρθε και μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να ασκήσει βία και οι Τούρκοι δεν φεύγουν. Με λίγα λόγια μας έλεγε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Εμείς ζητούμε από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν το κάτι παραπάνω». Πρόσθεσε ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν συνεχώς τέτοια περιστατικά.

Σε σχέση με τις ενέργειες που έχουν προβεί και σχεδιάζουν να προβούν για το περιστατικό, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι «θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται, όπως κάνουμε πάντα», προσθέτοντας ότι ήδη έχουν επικοινωνήσει τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και με την Εθνική Φρουρά την ώρα του περιστατικού, λαμβάνοντας σχετικές διαβεβαιώσεις.