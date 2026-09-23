Στη Νέα Υόρκη κρίνεται το επόμενο βήμα στο Κυπριακό - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται πλέον το βάρος των εξελίξεων στο Κυπριακό, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να εισέρχεται σε ένα τριήμερο καθοριστικών επαφών και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες να καλείται να διαπιστώσει, κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ήταν προγραμματισμένη για τη 1.00 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου. Πρόκειται για μια συνάντηση η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω του ζητήματος που βρίσκεται στο επίκεντρο: η καταγραφή των συγκλίσεων, που έχουν επιτευχθεί στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις.

Η Ολγκίν, καλείται να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το πού βρίσκεται η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, για την καταγραφή των συγκλίσεων και κυρίως, ποιο είναι το πραγματικό κοινό έδαφος, που μπορεί να αποτελέσει βάση, για την επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας.

Η ίδια η Κυπριακή Κυβέρνηση, έχει καταστήσει σαφές, ότι αναμένει ενημέρωση από την Προσωπική Απεσταλμένη για το θέμα, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν τα σχετικά στοιχεία.

Για τη Λευκωσία, η καταγραφή των συγκλίσεων, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνικό έγγραφο του ΟΗΕ. Είναι ένα εργαλείο, που μπορεί να δείξει εάν υπάρχει επαρκές υπόβαθρο για να προχωρήσει η διαδικασία από το επίπεδο των επαφών και των διαβουλεύσεων σε μια πιο συγκεκριμένη διαπραγματευτική φάση.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Γκουτέρες έχει προειδοποιήσει, ότι απαιτείται ακόμη δουλειά, πριν από οποιαδήποτε νέα διευρυμένη συνάντηση. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί μια νέα συνάντηση, απλώς για να επαναληφθεί η διαδικασία του παρελθόντος, αλλά μια συνάντηση η οποία θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και θα δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος.

Είναι αυτό ακριβώς που καθιστά την ενημέρωση της Ολγκίν προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ιδιαίτερα σημαντική.

Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη διάθεση για διάλογο και στην ύπαρξη πραγματικού διαπραγματευτικού εδάφους. Αυτό, είναι που καλείται να αποτυπώσει η Ολγκίν.

Η Τουρκία στέλνει διαφορετικό μήνυμα

Την ίδια ώρα, το σκηνικό περιπλέκεται από τη δημόσια και απαράδεκτη θέση, της Άγκυρας.

Η παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με την επανάληψη της αξίωσης για αναγνώριση της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», έρχεται σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία ο Γκουτέρες, επιχειρεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η αντίθεση αυτή, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Από τη μια πλευρά, ο ΓΓ του ΟΗΕ, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα διαδικασία, έχοντας ως βασικό ζητούμενο την κατάλληλη προετοιμασία. Από την άλλη, η Τουρκία επαναφέρει δημοσίως τη θέση της περί κυριαρχικής ισότητας και διεθνούς αναγνώρισης, του ψευδοκράτους.

Η τουρκοκυπριακή ηγεσία, πάντως, εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διευρυμένης συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι ουσιαστικά προετοιμασμένη και θα οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, πριν την αναχώρησή του, για την Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί, μια νέα 5+1 απλώς για να πραγματοποιηθεί μια ακόμη συνάντηση, αλλά μια διαδικασία που θα ανοίγει τον δρόμο, για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Είναι μια θέση που, τουλάχιστον ως προς την ανάγκη προετοιμασίας, συναντά τη βασική προσέγγιση, του Αντόνιο Γκουτέρες.

Το επόμενο τεστ είναι ο Γκουτέρες

Μετά τη συνάντηση με την Ολγκίν, το βλέμμα στρέφεται στη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Εκεί, θα δοκιμαστεί στην πράξη, κατά πόσο η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Ο ΓΓ των ΗΕ, έχει ήδη προειδοποιήσει, ότι δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι προϋποθέσεις για μια νέα 5+1 και ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Παράλληλα, όμως, έχει δηλώσει ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν αποφασισμένα να προχωρήσουν τη διαδικασία, όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Άρα, το ερώτημα της Νέας Υόρκης δεν είναι εάν υπάρχει μια ακόμη διπλωματική πρωτοβουλία. Αυτή ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν υπάρχει αρκετή ουσία ώστε η πρωτοβουλία αυτή να μετατραπεί σε διαδικασία. Σε αυτή την εξίσωση, η καταγραφή των συγκλίσεων αποκτά ιδιαίτερο βάρος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση

Εκτός από τις καθοριστικές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν και με τον ΓΓ των ΗΕ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα, στην ομιλία του Νικου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Ο Πρόεδρος, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες, να αναφερθεί στη μορφή λύσης του κυπριακού, ενώ αναμένεται να δώσει απαντήσεις, στους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου, για το κυπριακό.