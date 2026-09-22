Έρχονται αλλαγές στις αστυνομικές φρουρές πρώην αξιωματούχων - Πότε θα τεθούν σε εφαρμογή

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, Μάριος Καρογιάν και Δημήτρης Συλλούρης δεν θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους τους δύο αστυνομικούς που τους παρείχε μέχρι σήμερα το κράτος.

Παράλληλα, αλλαγή αναμένεται και για την πρώην Πρώτη Κυρία, Έλση Χριστόφια, η οποία αναμένεται να απολέσει τον οδηγό που της παρείχε το κράτος. Σε ό,τι αφορά την πρώην Πρώτη Κυρία και πρώην Ευρωπαία Επίτροπο, Ανδρούλλα Βασιλείου, είχε ήδη αποποιηθεί τον κρατικό οδηγό που της είχε παραχωρηθεί.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 5 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, αλλαγές αναμένονται τους επόμενους μήνες και στην αστυνομική φρουρά που παρέχεται στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Αυτή τη στιγμή, ο τέως Πρόεδρος διαθέτει φρουρά αποτελούμενη από 12 αστυνομικούς, αριθμός που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να περιοριστεί στους έξι.

Παράλληλα, εξετάζεται η αντικατάσταση του στατικού περιπόλου που βρίσκεται έξω από την οικία του με ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης.