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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητά αναγνώριση ψευδοκράτους η Άγκυρα πριν την ομιλία του Ερντογάν

 22.09.2026 - 19:09
Ζητά αναγνώριση ψευδοκράτους η Άγκυρα πριν την ομιλία του Ερντογάν

Η τουρκική θέση για αναγνώριση του ψευδοκράτους προβαλλόταν στην Τουρκία λίγες ώρες πριν την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κυβερνητικά στελέχη αναπαρήγαγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σύνθημα «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της τδβκ», με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου.

Ο πρώην Aντιπρόεδρος της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, ανάρτησε στο Χ εικόνα του Ερντογάν με τη "σημαία" του ψευδοκράτους και το μήνυμα: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της τδβκ».

Την ανάρτηση συνόδευσε με το σύνθημα «Η φωνή της Δικαιοσύνης, Ερντογάν» και το hashtag #ErdoganTheVoiceOfJustice, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα στην Τουρκία ενόψει της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ. Το συγκεκριμένο hashtag εμφανίζεται μεταξύ των σημερινών trends στην Τουρκία.

Το μήνυμα περί αναγνώρισης του ψευδοκράτος επανέρχεται καθώς ο Ερντογάν πρόκειται να απευθυνθεί για 16η φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι αναμένεται να αναφερθεί και πάλι στο Κυπριακό, ενώ βασικό βάρος της ομιλίας του αναμένεται να αναλωθεί στη Γάζα, στο Παλαιστινιακό και στις περιφερειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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